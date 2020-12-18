【疫市求生】疫情無阻家長望子成龍　升學顧問轉攻網上講座服務　生意不受影響

▲ 有升學顧問公司因疫情轉向綫上發展，舉辦講座。

疫情下學生在家學習，不少教育機構都轉戰綫上。提供本地幼稚園及小學升學顧問服務的學升火車集團的聯合創辦人蔡德勵表示，疫情下教育中心須停課，但家長重視子女未來升學及發展，升學顧問服務需求未見明顯減少。

升學顧問：「家庭是小朋友最好的老師」

該集團於2016年起，為家長提供本地幼稚園及小學的升學顧問服務。蔡德勵稱，集團前身主售玩具教材，香港家長愈來愈重視子女升學，「學升火車」希望能夠成為小朋友成長旅程中的火車和車站服務員。

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教育顧問市場競爭激烈，他認為突圍關鍵在於理念與港爸港媽相近，強調不培育怪獸家長，提倡「家庭是小朋友最好的老師」。更不單純鼓吹爭入名校或國際學校。集團的角色是了解家長對子女的期望及孩子的能力，平衡家長的期望以及學校的需要，協助小朋友成功進入家長心儀的學校。

疫下轉辦綫上講座

蔡德勵透露，疫情下營業額估計變化不大，維持在500萬至600萬元。他解釋指，公司近8成顧客為雙職家庭，疫情下家長及子女有更多時間在家，毋須等下班或周末才參加講座，故講座的參與情況較去年踴躍。爆發第四波疫情後，排隊的家長太多，原本在約4個月前舉行百分百的綫上直播講座，變為8成直播2成預先錄製。

然而，營業額不變但開支上升，皆因轉攻綫上服務需要更多投資。他舉例指，今年投資約40萬至50萬元，引入人工智能的客戶服務系統。同時，轉以發展綫上業務及推廣，亦需增加人力資源成本。預計今年營運成本增加2至3成，變相令利潤下跌約10%。

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記者：馬意文