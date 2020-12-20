【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】聖誕節來臨 不如DIY聖誕花環培添氣氛

兩星期前，介紹過疫情第四波，大家不妨在家動手DIY聖誕禮物或擺設。 Flora Rabbit最近與朋友Sky及Bella研究整DIY聖誕花環，原來都係幾容易，花少少時間加少少創意，大約2個小時就可以完成。

▲ 筆者用松葉、松果和不同花材製作而成的聖誕花環。

既然大家最近留係屋企比較多時間，不妨做一個DIY聖誕花環增添屋企既氣氛，大人小朋友都鐘意。不如大家親手製作自己設計和佈置聖誕花環，擁有充滿節日的愉快聖誕。筆者用松枝、松葉、松果和不同花材製作而成的聖誕花環，為疫情聖誕節帶來點點溫暖。

▲ DIY聖誕花環需要材料及工具

材料及工具

28cm木藤圈或綠色仿真松葉花環 松果3個 松葉 尤加利葉 小型配花如紫色無忘我 棉花 白色編圓藤球 其他小型配飾 剪刀 熱溶槍及熱溶膠(或萬能膠，熱溶膠較堅固)

今次筆者DIY 的聖誕花環是由LeCiel 提供，筆者最喜歡是香氣洋溢的松葉和松果。

▲ 筆者用綠色仿真松葉花環、松果和不同花材製作而成的聖誕花環。

▲ 朋友SKY 用松葉、松果棉十花、白色編圓藤球和不同花材製作而成的聖誕花環。

松葉

松葉的香氣比花香還濃郁。一開始我聞到淡淡的松枝清冽的香味，一會兒後，整個客廳中都瀰漫着清冽的香味，是樹葉和木質莖混合的氣味，甚至在房間裏也能聞見，而且香味的濃度還在不斷增加，香氣洋溢!如果你輕輕觸碰松葉，便會聞到散發出淡淡的檸檬香。松葉經過觸碰後香氣更為明顯，是聖誕節首選植物。

松果

除了聖誕樹，最能代表聖誕節飾物是松果。它們形狀不一有大有小，利用它們，我們可以做出大人小朋友喜歡

喜歡的不同創意的聖誕節的飾物。松果是松樹的果穗，成熟後內有松子（松樹的種子）。一般在第2年的夏末和秋季成熟後，著球果成熟，它的顏色由綠、紫色逐漸轉變為黃色、淺褐色或暗褐色。大多數松樹球果成熟後不久鱗片即張開，種子迅速脫落（馬尾松、油松等）松樹在樹上不定期地張開。松球果大而重，成熟前後極易被風吹落。

▲ 朋友SKY 用松葉和不同花材製作而成的Christmas Swag。外國人通常掛於屋的大門口或室外燈下面。SKY就掛於露台外。

松葉和松果均很平宜，而且很方便找到。大家不妨可以買一些自己試做。如果唔識做，可以位於銅鑼灣的LeCiel參加以下的工作坊。

▲ LeCiel 場地非常古典，配上聖誕花環十分有氣派和古典。

LeCiel 2020 聖誕花環班

課程內容：

1，葉材，素材及工具的認識

2，葉材打底與纏繞的技巧

3，素材佈局的重點及搭配技巧

4，花圈形狀修飾的技巧

查詢電話: 92077637

Instagram: LeCiel

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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