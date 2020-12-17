【慳錢有方】3香港推「SoSIM So賞你」大抽獎　獎品有Samsung 5G手機

▲ 3 香港宣佈將於下周三（23日）至2021年3月13日推出「SoSIM So 賞你」大抽獎，獎品包括6部Samsung 5G智能手機。（資料圖片）

和記電訊旗下3 香港繼早前與百佳超級市場推出SoSIM儲值卡後，今天再宣佈將於下周三（23日）至2021年3月13日推出「SoSIM So 賞你」大抽獎，獎品包括6部Samsung 5G智能手機、角落生物禮品套裝、手機現金券及百佳現金券，總值高達330萬元。

【晚市禁堂食】Klook周四快閃72小時 盤菜火鍋到會人均65元起

【驚安之殿堂】DON DON DONKI上水匯期間限定店明開幕 多款聖誕套裝禮籃福袋有折

SoSIM 客戶只需於2021 年3 月12 日前，啟動儲值卡或於百佳購買電子增值碼並成功增值，即可自動參加抽獎。抽獎機會以累積計算，每名客戶中獎次數不限，而每次抽獎未能獲獎的參加者，將會累積至下次抽獎中，愈早開卡及增值，中獎機會愈多。3香港會發送得獎短訊至獲獎的SoSIM 流動電話號碼通知得獎者。

SoSIM新增三大優惠 10元購買30日任用Zoom數據

此外，SoSIM新增三大優惠，網上視像會議已成為生活新常態，客戶只需購買33元或88元的本地數據服務組合，即可以10元購買30日任用Zoom 數據組合。其次，於今年12月31日前，SoSIM 客戶以百佳電子增值33元或以上，即可將儲值卡有效期由增值當日起延長365 日，於翌日更會額外加送12,000分鐘本地通話。最後，SoSIM 新增高清話音通話功能，收費為18元30 日起，更附送高達12,000分鐘本地通話。

和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝表示，SoSIM推出不久銷量已突破10 萬張，是次大抽獎，一方面藉聖誕佳節答謝客戶支持，同時亦鼓勵客戶增值和吸引更多新客戶，令SoSIM 成為客戶的儲值卡首選。

【網購商機】香港Samsung網店開幕 最高消費可享全單回贈 兼送Galaxy Z Fold2摺疊手機

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用