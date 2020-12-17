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【每日焦點】Facebook研發新直播工具　Google TV明年引入Apple TV應用程式

科技 20:45 2020/12/17

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Facebook研發一項直播新工具；Google亦宣布加入Apple TV應用程式。

新冠肺炎疫情改變全球消費者的生活模式，不論是日常上班上學，抑或是消費娛樂，都不得不轉至網上進行。近日，Facebook就研發一項新工具，讓網紅或名人可透過視像直播，與其他用戶進行綫上互動；而Google亦宣布加入Apple TV應用程式，讓用戶可在Google TV上觀看更多影片。

據外媒消息指出，Facebook（FB）正研發一項 「Super」新工具，現正處於內部測試階段，尚未清楚是否會以獨立應用程式推出。用戶在觀看直播影片時，可以透過付費「打賞」，與網紅或名人進行虛擬自拍等互動。

傳Facebook正研發「Super」直播工具　用戶可付費與網紅進行互動

另一方面，蘋果（Apple）與Google作為長期的競爭對手，近日兩企卻宣佈合作，Google計劃在安裝Google TV的Chromecast中，加入Apple TV平台的應用程式，該功能將於明年年初開始支援。未來使用Google TV的用戶，可在裝置上使用iTunes購買項目、Apple TV+服務以及Apple TV訂閱頻道。

Google TV將引入Apple TV應用程式　明年年初開始支援

責任編輯：施雯雯

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