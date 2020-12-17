【英國王室】威廉王子全家福印聖誕卡 夏洛特似足爸爸

▲ 聖誕節假期將至，英國肯辛頓宮發布威廉王子的全家福作為官方賀卡。

聖誕節假期將至，英國肯辛頓宮發布威廉王子的全家福作為官方賀卡。威廉王子一家的合照受到英國民眾的歡迎，不少人都大讚威廉王子的3名子女活潑可愛。網民更形容夏洛特公主似足爸爸威廉王子，年紀小小已經有王室成員的風範。

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肯辛頓宮周三（16日）發布威廉王子的家庭合照，並印製成聖誕節賀卡送給威廉王子一家的親友，及他們支持的慈善機構。他們於今年秋天，在英格蘭諾福克郡（Norfolk）的王室別墅安默堡（Anmer Hall）拍攝這張合照。相中顯示威廉王子一家五口穿著溫暖的冬裝坐在一堆木頭前，7歲的喬治王子（Prince George）坐在左側展現靦腆的笑容，而5歲的夏洛特公主（Princess Charlotte）和2歲的路易小王子（Prince Louis），則分別坐在母親凱特（Kate）的懷抱内，笑得十分開懷。

一名網民於社交媒體Twitter發文表示，威廉王子與夏洛特公主兩父女就如餅印一樣，更驚嘆夏洛特與父親威廉像是雙胞胎。另一名網民則表示，夏洛特幾乎完全遺傳自威廉王子，尤其是兩人的雙眼最相似。

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另外，英國王室早前宣布英女王夫婦今年留在溫莎堡隔離，不會與其他家庭成員留在桑德靈厄姆宮過聖誕節。王儲查理斯據報有意於聖誕節期間前往溫莎堡探望英女王夫婦，與英女王夫婦歡度聖誕節。

責任編輯：鄭錦玲