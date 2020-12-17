【英國議息】英倫銀行按兵不動　維持利率、資產購買規模不變

英倫銀行公布議息結果，維持基準利率0.1厘，以及當前資產購買規模不變。該行稱疫苗的使用將降低經濟下行風險，但同時強調未來前景仍不確定。在議息結果發布後，英鎊兌美元續維持於1.36的日內高位，市場關注重心仍在當前仍在進行中的英國脫歐談判之上。

英國央行貨幣政策委員會一致同意維持利率決議，並且同意維持資產購買總規模8950億英鎊不變。英倫銀行在聲明中表示，最新的防疫封鎖限制比11月時預測的更嚴格，預計將對2021年第一季度的經濟活動造成更大影響，前景異常不確。失業率預計將顯着上升。

委員會仍預計將在2021年底結束買債，但至少在有明確證據表明在消除閒置產能和實現2%通脹目標方面取得重大進展之前，委員會不打算收緊貨幣政策。

聲明續稱，如果歐盟貿易談判未能達成協議，英鎊滙率可能會下跌，相對於11月報告中的預測，CPI通脹可能會更高，而GDP增長可能會更弱。如果通脹前景減弱，央行已經準備好採取任何必要的額外行動來實現其目標。

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編輯︰侯景成