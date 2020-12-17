【全球首宗】患嚴重哮喘9歲女童　因空氣污染去世

英國一名患嚴重哮喘9歲女童去世，而死因裁判官裁定死因為空氣污染。

《CNN》報道，該名9歲女童為居住在倫敦東南部Lewisham的Ella Kissi-Debrah。她在2013年2月因心臟驟停無法復甦，最終在醫院死亡。Ella由於患有嚴重的哮喘，在2010年起，三年間將近30次頻繁入院；在2013年2月時，Ella因哮喘發作導致心臟驟停昏迷，經搶救後無效，最終因心臟和呼吸驟停而去世。

驗屍官Philip Barlow認為，由於患者長期生活在交通廢氣排放量甚高的環境下，因此誘發Ella哮喘發作，甚至因而去世。「在2010年至2013年的病歷中，她生活的城市，其二氧化氮和顆粒物水平都是超於世界衛生組織（WHO）的標準。」

英國哮喘協會（Athma UK）和英國肺病基金會（British Lung Foundation）表示，Ella是在歷史上首位領取死亡證書，被證實因空氣污染而去世的患者，也希望各國政府重視空氣污染日漸嚴重的問題。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯