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【全球首宗】患嚴重哮喘9歲女童　因空氣污染去世

環球政經 20:42 2020/12/17

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英國一名患嚴重哮喘9歲女童去世，而死因裁判官裁定死因為空氣污染。

《CNN》報道，該名9歲女童為居住在倫敦東南部Lewisham的Ella Kissi-Debrah。她在2013年2月因心臟驟停無法復甦，最終在醫院死亡。Ella由於患有嚴重的哮喘，在2010年起，三年間將近30次頻繁入院；在2013年2月時，Ella因哮喘發作導致心臟驟停昏迷，經搶救後無效，最終因心臟和呼吸驟停而去世。

驗屍官Philip Barlow認為，由於患者長期生活在交通廢氣排放量甚高的環境下，因此誘發Ella哮喘發作，甚至因而去世。「在2010年至2013年的病歷中，她生活的城市，其二氧化氮和顆粒物水平都是超於世界衛生組織（WHO）的標準。」

英國哮喘協會（Athma UK）和英國肺病基金會（British Lung Foundation）表示，Ella是在歷史上首位領取死亡證書，被證實因空氣污染而去世的患者，也希望各國政府重視空氣污染日漸嚴重的問題。

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責任編輯：黎淑雯

世界衞生組織 倫敦 基金 污染 空氣污染

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