【法律迷思】香港有望成為全球家族辦公室樞紐

政府在《施政報告》中宣布投資推廣署將成立專責團隊，為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式支援服務，以鞏固香港作為國際金融中心的地位。根據資料所示，香港超高資產淨值家庭總資產估計折合逾九萬二千億元，是全球超高資產淨值人士密度最高的城市。每一百萬名成人中便有約一千三百位超高資產淨值人士，即擁有總值達二億三千多萬港元以上的財富。

隨着本港擁有超高資產淨值的家族數量越多，對財富管理相關服務的需求亦大大增加，繼而帶動本地家族辦公室行業發展。另外，大灣區內的城市對財富傳承服務亦有強烈渴求，而香港正是內地富豪們設立家族辦公室的首選地，因此香港絕對有力成為全球家族辦公室樞紐。

香港作為家族信託中心的優勢

以往不少家族辦公室雖然在香港有運營，但客戶一般會把家族信託設立在離岸管轄區，例如英屬維爾京群島、開曼群島等。可是近年隨著很多海外地區簽署了《通用報告準則》(CRS)協議，傳統的稅務天堂亦納入其中，離岸信託涉及的稅務居民帳戶資訊已自動與其他司法管轄區交換。另外，開曼群島及英屬維京群島在2019年實施了《經濟實質法令》，此舉更有可能令註冊在此的家族信託運營成本和稅務負擔上升，令它們的離岸信託在稅務規劃方面失卻優勢。

香港可設立「無期限永續」信託

相對之下，香港在2013年修訂的《受託人條例》允許設立保留權力的信託，假如客戶不願把對投資或資產管理決策的所有控制權交予受託人，他們可以通過保留權力對信託持有的資產保留一定的控制權，此讓喜歡一切盡在掌控的超富家族提供了便利。而且在新的信託法規下，客戶可以在香港設立「無期限永續」的信託，相較於大部分有固定期限的離岸信託更有利家族財富的永續傳承。在香港涉及信託案件的法庭訴訟更可接受未經翻譯的中文文本，此語言優勢對內地客戶特別具吸引力。

此外，香港近年與內地在金融市場互聯互通機制日趨完善，鞏固了香港作為全球資產管理中心和中國的國際金融中心的地位。家族辦公室在香港的投資運作不僅能高效地實現亞太區及全球資產配置，同時亦可以方便地參與於內地金融市場。加上在2018年實施的「信託及公司服務提供者」(TCSP)發牌制度，香港作為國際信託和受託服務中心的核心功能更得以強化。

如讀者有更多有關財富傳承的問題，或有意成為「認可信託策劃師」(Certified Trust Planner)及從事有關家族信託工作，可聯絡「財富承傳策劃協會」(http://www.trust-wealth.org)。

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