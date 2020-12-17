HBO Max現已在PS5正式推出　並將於本周五登陸Roku平台

▲ HBO Max日前宣布，趕在《神奇女俠1984》下周正式上線前，正準備先後進入兩個大型平台，包括PlayStation 5和Roku平台。

新冠肺炎疫情改變消費者習慣，不少人都轉向使用串流平台服務觀賞電影。HBO Max日前宣布，趕在《神奇女俠1984》下周正式上線前，正準備先後進入兩個大型平台，包括PlayStation 5和Roku平台。

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從今日開始，HBO Max串流媒體平台已在PS5正式推出，並宣布將於本周五（18日）登陸Roku平台。華納兄弟影業（Warner Bros.）表示，聖誕節當天，其超級英雄電影《神奇女俠1984》將在影院上映的同時，進入HBO Max平台。不過需要留意的是，HBO Max目前僅在美國提供服務。

根據該協議，已經通過Roku平台訂閱HBO的用戶，將可以自動更新設備上現有的HBO應用程式，並可使用現有的HBO憑據登錄平台。是次合作將有助HBO Max利用新電影上映的機會，吸引Roku用戶付費訂閱。

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自5月下旬推出以來，HBO Max已吸引約1,260萬訂閱用戶。而Roku平台目前約擁有4,600萬活躍帳號，觸及約1億名觀眾。同時，Roku平台擁有強大的營銷能力，包括主頁屏幕廣告，從而有助於電影的推廣。

責任編輯：施雯雯