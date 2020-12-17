  • 15°C
香港時間 : 20201217日 (四) 20:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

HBO Max現已在PS5正式推出　並將於本周五登陸Roku平台

科技 20:20 2020/12/17

分享：

HBO Max日前宣布，趕在《神奇女俠1984》下周正式上線前，正準備先後進入兩個大型平台，包括PlayStation 5和Roku平台。

新冠肺炎疫情改變消費者習慣，不少人都轉向使用串流平台服務觀賞電影。HBO Max日前宣布，趕在《神奇女俠1984》下周正式上線前，正準備先後進入兩個大型平台，包括PlayStation 5和Roku平台。

【影視業自救】華納兄弟明年所有出品電影　將在戲院和HBO Max同步上映

從今日開始，HBO Max串流媒體平台已在PS5正式推出，並宣布將於本周五（18日）登陸Roku平台。華納兄弟影業（Warner Bros.）表示，聖誕節當天，其超級英雄電影《神奇女俠1984》將在影院上映的同時，進入HBO Max平台。不過需要留意的是，HBO Max目前僅在美國提供服務。

根據該協議，已經通過Roku平台訂閱HBO的用戶，將可以自動更新設備上現有的HBO應用程式，並可使用現有的HBO憑據登錄平台。是次合作將有助HBO Max利用新電影上映的機會，吸引Roku用戶付費訂閱。

Google TV將引入Apple TV應用程式　明年年初開始支援

Discovery推綫上串流媒體服務　明年1月美國率先上線

自5月下旬推出以來，HBO Max已吸引約1,260萬訂閱用戶。而Roku平台目前約擁有4,600萬活躍帳號，觸及約1億名觀眾。同時，Roku平台擁有強大的營銷能力，包括主頁屏幕廣告，從而有助於電影的推廣。

責任編輯：施雯雯

相關文章

Discovery推綫上串流媒體服務　明年1月美國率先上線
2020/12/03
Discovery推綫上串流媒體服務　明年1月美國率先上線
Google TV將引入Apple TV應用程式　明年年初開始支援
今日
Google TV將引入Apple TV應用程式　明年年初開始支援
【影視業自救】華納兄弟明年所有出品電影　將在戲院和HBO Max同步上映
2020/12/04
【影視業自救】華納兄弟明年所有出品電影　將在戲院和HBO Max同步上映
Netflix測試新服務　推出24小時直播頻道
2020/11/09
Netflix測試新服務　推出24小時直播頻道
【搶攻市場】串流影音服務Peacock　如何成功吸引過千萬用戶註冊？
2020/08/13
【搶攻市場】串流影音服務Peacock　如何成功吸引過千萬用戶註冊？
電影 疫情 廣告 媒體 串流 HBO HBO Max 神奇女俠1984 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【每日焦點】Facebook研發新直播工具　Google TV明年引入Apple TV應用程式

下一篇文章

Zoom開放假期時段無限時會議　可於線上舉行節日聚會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為OS】華為自強不息　鴻蒙OS 2.0手機開發者版本正式上線
【華為OS】華為自強不息　鴻蒙OS 2.0手機開發者版本正式上線
【每日焦點】蘋果計劃明年上半年增產30%　華為鴻蒙開發者版本正式上線
【每日焦點】蘋果計劃明年上半年增產30%　華為鴻蒙開發者版本正式上線
iOS 14現耗電異常、訊息消失情況　傳蘋果今更新系統
iOS 14現耗電異常、訊息消失情況　傳蘋果今更新系統
【機器學習】Google Photos新增相片新功能　將為2D相片加入3D立體效果
【機器學習】Google Photos新增相片新功能　將為2D相片加入3D立體效果
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
傳Facebook正研發「Super」直播工具　用戶可付費與網紅進行互動
傳Facebook正研發「Super」直播工具　用戶可付費與網紅進行互動