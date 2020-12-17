蘋果新私隱保護分三級 防應用程式收集用戶數據

網絡世界的興起令個人私隱容易外泄，因此有不少用家都相當關注私隱問題，希望網絡供應商、應用程式供應傷，以及相關的開發者能保護用戶個人私隱。蘋果公司今年6月的全球開發者大會（WWDC）上首度公開隱私信息功能，直到周二（15日）公司宣佈該功能正式向所有用家開放。

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更新之後用家可看到蘋果在其應用程式商店（App Store）頁面新增隱私權資訊，讓用戶可清楚細閲開發者報告的應用程式隱私權摘要，了解該可能會被收集的數據種類。另外蘋果將在明年初推出另一項新的私隱保護功能，名爲 App Tracking Transparency（ATT），若過有上架應用程式未經用家同意下進行追蹤或相關活動，將被蘋果移出應用程式商店。

新功能將顯示3種可能會被應用程式收集的數據類型，分別為用作追蹤用家數據、與用家關聯數據，以及與用家沒有關聯的數據。首先，追蹤數據是指應用程式將所收集的用家數據，與不同來源的其他網站或應用程式進行關聯，用於廣告評估；關聯數據則指是與用家相關的數據如賬戶等信息；最後就是與用家無關的數據。

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蘋果表示，分類是基於數據對用家的威脅程度而定，讓用家迅速辨別哪些數據屬於安全數據，或哪些數據應該受到保護。除了顯示應用程式收集的數據類型，iOS同時也讓用家選擇哪些類型數據可讓應用程式存取，進行更嚴格地管控。蘋果的這項政策旨在讓用戶瞭解應用程式何時正收集數據，以及收集數據的目的，讓整件事更透明化。

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責任編輯：翁嘉陽