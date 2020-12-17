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與NASA合作 加國2023年派太空人登月

環球政經 19:03 2020/12/17

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加拿大政府宣布與美國太空總署簽署協議，將於2023年NASA的「月亮女神2號」（Artemis II）太空任務，派出一名加拿大航天員參與。

佳士得拍賣會 拍賣2400張太空任務罕見照下一頁

「月亮女神2號」為計劃中首個載人航天任務。加拿大創新科技及經濟發展部長貝恩斯（Navdeep Bains）表示，「月亮女神2號」計畫於2023年進行，將是太陽神號1969年登月計劃後，首個前往月球軌道的載人飛行。

【月球有水】NASA新發現！　月球日光所及一邊發現水分子下一頁

加拿大政府目前已為計劃投資19億元。這次除了是加拿大首次參與繞月任務，亦讓加拿大成為繼美國後第二個太空人到外太空的國家。貝恩斯又指，加拿大參與是次太空任務，對當地經濟發展及科技研發意義重大。

加拿大太空總署表示，他們將為任務提供機械部件，為稍候進行的一系列太空任務，包括建造月球門戶空間站提供支援，未來亦有可能安排更多太空員登陸月球。目前加國共有4名太空人適合參與任務，屆時將挑選一人參與「月亮女神2號」任務。

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撰文 : 林展鋒

美國太空總署 月球 太空人 加拿大 美國

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