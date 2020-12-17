【第四輪防疫基金】注資總額64億元 9億預留應急 55億支援19個項目

今日(17日)政務司司長張建宗就「防疫抗疫基金」進一步注資公布有關詳情。預計立法會財委會將於下星期一（21日）早上開會審議。三大重點如下:

一. 向防疫抗疫基金注資64億元。其中55億元用於19項支援項目，包括受重創行業及巿民，當中6億元為支援旅遊業，望可於1月內發放。另外9億元預留應急。

19項支援項目如下:

1.餐飲處所資助計劃:每位相關食牌持牌人按其營運中的持牌處所面積發放一次性資助

2.資助商營浴室:獲一次過10萬元資助

3.幼兒中心津貼:提供每名接受全日服務的幼兒每月4千元、每名接受半日服務的幼兒每月2千元為計算基準，為期4個月

4.津助非政府福利機構興趣班導師:為合資格興趣班導師提供一次過補助金7.5千元

5.資助美容院、按摩院及派對房間:每間受影響的美容院或按摩院處所，按員工人數發放一次性、分三個層階的津貼；連鎖美容／按摩院最多有300萬元的資助；派對房間獲一次性4萬元的津貼

6.資助電影院: 每塊銀幕10萬元，每條院線最多獲300萬元

7.一筆過紓困資助予學校及專上院校餐飲供應商、學校興趣班及校巴服務提供者

8.津貼幼稚園及私立學校: 按規模及類別提供6萬元至16萬元不等的一筆過津貼

9.津貼非正規課程的私立學校: 提供一筆過4萬元津貼

10. 資助健身中心及體育處所:受影響健身中心及體育處所獲發放一次性10萬元

11. 特惠金予康樂及文化事務署因取消文娛康體活動而受影響的兼職導師／僱員／工作人員: 支付上月28日至下月 31日的全數服務酬金

12. 提供補助金予註册體育教練: 一次性7.5千元

13. 會址資助: 向會址持有人發放10萬元津貼，會址內有經營營卡拉 OK、夜總會或酒吧等，則額外發放5萬元

14. 資助藝術文化界:向每位合資格的個人藝術從業者及自由職業者 提供一次性7,500元。

15.資助公眾娛樂場所牌照持有人:向每位公眾娛樂場所牌照持有人發放10萬元、每位臨時公眾娛樂場所牌照持有人發放2萬元

16. 資助遊戲機中心: 向每位遊戲機中心營運者發放10萬元

17. 資助康體用地: 營運者就其每幅政府土地上提供的康樂及體育設施，發放一次性10萬元的津貼

18. 資助遊樂場所持牌人: 向每位持牌人發放10萬元

19.資助麻將／天九牌照持有人:向每位持牌人發放10萬元

2/對於被是之注資金額比前三輸少，張建宗指今輪注資措施會更針對性。他呼籲巿民不要比較之前的支援措施，之前的過百億元防疫基金包括設立檢疫中心、生產口罩及保就業計劃。政府在前三輪的抗疫基金支出逾3000億元，造成赤字創新高。

3/未來會否有第5甚至第6輪的抗疫基金，張建宗指有信心打勝仗，政府責無旁貸，但巿民亦要自律，相信會走出困局。

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責任編輯：鄭靜珊