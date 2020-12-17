【ESG】金管局證監爭2050年前達碳中和 滙豐、中銀：歡迎策略計劃

▲ 滙豐歡迎當局公布綠色和可持續金融的策略計劃。（資料圖片）

金管局及證監會共同發起的綠色和可持續金融跨機構督導小組，爭取香港在2050年前實現碳中和的目標。業界表示歡迎，滙豐及中銀香港 （02388） 先後表示，歡迎當局公布綠色和可持續金融的策略計劃。

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滙豐香港行政總裁施穎茵表示，期待與業界攜手進一步推動可持續發展的未來。今年10月，集團公布計劃，務求所有業務活動於2050年或之前達至「零」碳排放，以配合巴黎協定。

她續指，就銀行自身的營運，滙豐亦期望在2030年，達到「零」碳排放。透過提供不同服務和產品，該行會繼續支持客戶邁向低碳經濟。

中銀香港替任行政總裁及風險總監卓成文表示，該行積極推動綠色和可持續金融發展，開展綠色存款、綠色貸款、可持續發展關聯貸款、綠色投資等多樣化的產品和服務。未來將繼續與社會各界攜手，共同應對氣候及環境風險問題，推動香港的綠色和可持續發展。

銀行公會表示，計劃對香港綠色金融發展有非常積極的指導意義。氣候和環境變化是當前全球共同面對的重要議題，香港作為全球領先的國際金融中心之一，具備能力和優勢加快綠色金融發展，支持社會綠色轉型。

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編輯：趙穎妍