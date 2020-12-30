【新股IPO】榮萬家服務2146周四招股 一手入場費9273元

▲ 榮萬家將於1月15日掛牌上市。

榮萬家服務 （新上市編號：02146） 擬發行9400萬股，90%為全球發行，10%在香港公開發行，招股價介乎13.46元至18.36元之間，最多集資17.3億元，一手（500股）入場費9273元。榮萬家服務將於12月31日（周四）至1月8日招股，1月8日定價，1月15日掛牌上市。獨家保薦人為華泰。

榮萬家服務主要從三條業務線產生收入，分別為物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務，當中物業管理服務為公司主要收入來源。截至去年全年，公司收入按年增42.2%至1250億元（人民幣，下同）；純利按年增47.5%至1.1億元。

公司是次集資所得60%將用於物色戰略投資及收購機會，15%用作豐富公司的小區增值服務組合，15%用作提升信息基礎建設及推動智能小區管理，10%用作營運資金及一般企業用途。

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責任編輯：謝卓榮