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【美國疫情】加州單日增逾4.1萬宗 遠超英國德國

環球社會熱點 18:52 2020/12/17

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美國新冠肺炎疫情未遏，多州新冠肺炎確診數字持續飆升。美國加州周三單日新增逾4.1萬宗新冠肺炎確診個案，已遠超德國、英國、印度等國家，更成為美國疫情重災區。由於加州新冠肺炎重症患者不斷增加，加州內多間醫院的ICU病床及停屍間早已不勝負荷。

美國死亡人數突破30萬 加州ICU病床將爆滿 【下一頁】

美國加州周三（16日）單日錄得逾4.1萬宗新冠肺炎確診個案，再度打破美國州份單日確診紀錄，成為美國疫情重災區。

《華盛頓郵報》形容，若把加州視為獨立國家計算，其單日新冠肺炎確診數字甚至領先於印度、德國及英國。

由於加州新冠肺炎重症患者不斷上升，多家醫院的重症病床出現嚴重短缺。其中農聖約金谷地（San Joaquin Valley） 當地醫院的ICU病床於過去周末已遠超負荷或瀕臨爆滿。

此外，南加州包括洛杉磯及聖地牙哥，當地醫院於周三的ICU病床可用比率更跌至0.5%。

即使加州已實施更為嚴厲的防疫措施，但仍無阻新冠肺炎疫情蔓延，當地每日住院及死亡人數仍急速增加。由於聖誕節即將來臨，估計加州會再次面對新一波疫情。

加州冬天死亡人數料增一倍 宣布居家令  【下一頁】

洛杉磯公共衛生服務部主任加利（Christina Ghaly）表示，洛杉磯的新冠肺炎疫情會持續惡化，在人手及物資有限的情況下，難以照顧全部病人，包括新冠肺炎患者及普通病患。她預料未來短時間內，當地的死亡人數會繼續上升。

加利續表示：

「我需要明確指出，我們的醫院正處於緊急狀態，而且未看到有盡頭。」

（I want to be very clear: Our hospitals are under siege, and our model shows no end in sight.）

此外，病人平均在出現新冠肺炎徵狀後的最少一星期才會入院治療，相信現時的留院人數只反映10天前的新冠肺炎確診病例，當時加州的新冠疫情未如現時般嚴重，每日平均確診數字較現時少1萬宗。

責任編輯：郭麗明

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