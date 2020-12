【美國疫情】加州單日增逾4.1萬宗 遠超英國德國

美國新冠肺炎疫情未遏,多州新冠肺炎確診數字持續飆升。美國加州周三單日新增逾4.1萬宗新冠肺炎確診個案,已遠超德國、英國、印度等國家,更成為美國疫情重災區。由於加州新冠肺炎重症患者不斷增加,加州內多間醫院的ICU病床及停屍間早已不勝負荷。

美國加州周三(16日)單日錄得逾4.1萬宗新冠肺炎確診個案,再度打破美國州份單日確診紀錄,成為美國疫情重災區。

《華盛頓郵報》形容,若把加州視為獨立國家計算,其單日新冠肺炎確診數字甚至領先於印度、德國及英國。

由於加州新冠肺炎重症患者不斷上升,多家醫院的重症病床出現嚴重短缺。其中農聖約金谷地(San Joaquin Valley) 當地醫院的ICU病床於過去周末已遠超負荷或瀕臨爆滿。

此外,南加州包括洛杉磯及聖地牙哥,當地醫院於周三的ICU病床可用比率更跌至0.5%。

即使加州已實施更為嚴厲的防疫措施,但仍無阻新冠肺炎疫情蔓延,當地每日住院及死亡人數仍急速增加。由於聖誕節即將來臨,估計加州會再次面對新一波疫情。

洛杉磯公共衛生服務部主任加利(Christina Ghaly)表示,洛杉磯的新冠肺炎疫情會持續惡化,在人手及物資有限的情況下,難以照顧全部病人,包括新冠肺炎患者及普通病患。她預料未來短時間內,當地的死亡人數會繼續上升。

加利續表示:

「我需要明確指出,我們的醫院正處於緊急狀態,而且未看到有盡頭。」

(I want to be very clear: Our hospitals are under siege, and our model shows no end in sight.)