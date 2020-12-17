【創業奇兵】科大女生創業　回收麵包釀啤酒　冀創循環經濟助可持續發展

▲ 近日有科技大學學生回收廚餘麵包來釀製啤酒，並創立公司Breer，目前已與Pizza Hut合作，並期望在聖誕節期間推出首批麵包製啤酒。

環保及可持續發展議題近年火熱，議題相關的初創亦非常有創意，近日有科技大學學生回收廚餘麵包來釀製啤酒，並創立公司，目前已與Pizza Hut合作，並期望在聖誕節期間推出首批麵包製啤酒。

印度出生但在香港土生土長的女生布思家（Anushka Purohit），現正就讀科技大學工學院電子工程學習三年級。她表示，某次為了慶祝考試完結，購買麵包，但見不少麵包遭拋棄，萌生將麵包循環再造方法。她亦發現釀製啤酒的原材料與麵包相似，早前與同學參加有關社會創新比賽時，組成名為「Breer」團隊，啤酒則命名為「Responsibly」。

＞＞＞【消費優惠】年尾節日多優惠 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

＞＞＞【失業率】零售、餐飲失業率竟下跌 惟疫情第四波爆發勞工市場續受壓

及後布思家與團隊就在科技大學創業中心幫助下，成立「Breer」公司。目前公司營運靠的是比賽贏得的，以及UST提供的資金，總數約為5萬元。

▲ 布思家（右）與團隊就在科技大學創業中心幫助下，成立「Breer」公司。目前公司營運靠的是比賽贏得的，以及UST提供的資金，總數約為5萬元。（受訪者提供圖片）

麵包製啤酒省3分1成本

布思家表示，其實麵包的成分與釀製啤酒所用的原料如大麥（barley）、啤酒花（hops），酵母（yeast）都相似。「如果使用麵包釀製啤酒，就可以節省約3分1的原材料整體生產成本亦能隨之下降。」她表示，目前公司已經與Pizza Hut合作，每週都會派員到Pizza Hut得到約80公斤麵包廚餘，之後就會送到合資格的釀酒公司釀製啤酒。「當中就會有義工『Bread Runner』幫助收集麵包，我們亦特地設計一個即時通訊平台，連結義工與麵包店，未來更可以在該應用程式中加入電子商貿功能，售賣我們的麵包釀製啤酒。」

▲ 「Breer」第一批啤酒將會在聖誕節期間有售，定價約為20元至40元。（受訪者提供圖片）

「利用Pizza Hut的pizza麵包，大約40公斤可以釀製到500升啤酒，而其他一般就要60公斤麵包才能釀製到500升。」她補充，除了與Pizza Hut合作，亦會與麵包連鎖店La Rose Noire以及Jardines Restaurant Group（JRG）合作。

布思家期望，第一批約2000枝麵包釀製啤酒將在聖誕節期間於銅鑼灣短期舖銷售，定價約為20元至40元，每枝成本約為15元，未來會考慮在便利店上架。

用麵包釀製的啤酒會帶有麵包味，希望大家不只因為公司社會意義而購買，更會因為喜歡上啤酒的味道而購買。

＞＞＞【香港經濟】4成企業對明年商業前景感負面 總商會料首季是失業率高峰期

記者：李彥煒