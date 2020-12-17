【香港失業率】總商會梁兆基籲推第三輪保就業　「勿功虧一簣」

▲ 香港總商會總裁梁兆基表示，預計明年農曆新年前企業倒閉及裁員壓力最大，失業率屆時亦會見頂。（會議截圖）

入冬後香港即爆發第四波疫情，連日的單日新增確診宗數近百宗。香港總商會總裁梁兆基指，疫情對經濟打擊大且廣泛，即使有疫苗但分發需時，預計香港經濟最快明年下半年始見明顯反彈；而明年初企業倒閉及裁員壓情況最嚴求，料失業率將會升至超過7%，呼籲政府延續對企業的財政支援措施，包括推出第三輪「保就業計劃」。

第二輪保就業計劃在11月完結，接連有大型企業開始大規模裁員。梁兆基指，計劃結束後相信更多職位，尤其是零售、旅遊及酒店等面臨被裁減的風險。

梁兆基：料農曆新年前陸續有企業倒閉、裁員消息

他指，受政府支援措施或無薪假等安排影響，失業率仍然未反映真正的失業情況，估計明年第一季、農曆新年前的裁員最嚴重，屆時失業率或超過7%，下半年會逐步回落，形容今次疫情引起的失業情況遠較沙士嚴重。

他續指，若政府可以提供新一輪保就業計劃，將大大緩和企業的財政壓力，而且疫情未受控政府便終止財政支援或「有點功虧一簣」，呼籲政府持續針對性地對商界提供財政支援。

總商會籲政府延續企業財政支援 否則「功虧一簣」

總商會預測，香港今年全年的實質經濟增長（GDP）按年收縮6%，年底失業率將升至7%。展望明年，全年GDP 3.5%，失業率將回落至4.8%。

梁兆基補充，即使香港經濟增長明年轉正，亦需時至少一、兩年方可重返疫前水平，主要考慮到疫情令居民收入下跌，且跨境人流未必快速恢復。

總商會調查又發現，四成香港企業對未來12個月的商業前景悲觀，僅25%受訪企業對來年表示樂觀。結果顯示，企業認為疫情持續未退無法跨境往來，仍然是窒礙經濟復蘇的主要挑戰，其餘的所面對的挑戰依次為，香港優勢被內地及周邊城市迫近、中美糾紛、本地社會動盪及國安法對投資環境帶來負面影響。

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記者：趙穎妍