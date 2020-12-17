英國Facebook轉移用戶至加州 應對脫歐

為避免受到歐洲隱私法的規管，消息指英國Facebook將會把當地所有用戶轉移到美國加州公司總部的用戶協議中，令他們能脫離現時與愛爾蘭分部的關係，變相能做到「不受此限」 。有關政策將於明年生效，而Google在今年2月份時也一早宣佈，將作出類似舉動。

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除了Facebook與Google之外，不少性質近似的科企都在都柏林（Dublin）設有總公司，由於都柏林是愛爾蘭的首都，而愛爾蘭將會留在歐盟内，預計想避免歐洲隱私法規管的企業或會仿效Google與Facebook做法。

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最初消息由一位知情人士向路透社透露，其後Facebook亦正式了此消息的真確性。發言人指：「像其他公司一樣，Facebook必須做出改變以應對英國脫歐，並將把英國用戶的法律責任和義務從Facebook Ireland轉移到Facebook Inc.。隱私保護或Facebook提供給英國用戶的服務將保持不變。

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責任編輯：翁嘉陽