【數碼醫療】疫情下港人對數碼應用接受程度增　7成人對「預約診症」感興趣

▲ 生產力局首席數碼總監黎少斌（左）表示，疫情提高市民對科技及應用程式的使用和依賴，反映「智慧健康」數碼科技的概念正迅速發展。

香港生產力促進局（生產力局）今（17日）公布「保誠香港抗疫智慧健康調查2020」，結果反映超過8成港人於疫情下認為健康比財富重要，同時進一步藉著科技應用管理健康，並對遙距醫療服務存有需求。不過，隨著數碼應用日益普及，是次調查結果將有助推動「智慧健康」的發展，協助本港邁向智慧城市。

是次調查於2020年11月至12月期間進行，以年齡分類定額線上問卷形式進行。受訪者為年齡介乎20至54歲的香港市民，從事各行各業，包括；文書、技術人員、服務性行業等。調查旨在了解港人在疫情期間的身心健康變化，透過數碼科技管理日常生活及健康的轉變，以及對遙距醫療的接受程度。

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調查發現，新冠肺炎疫情改變港人的健康取態，疫情下逾八成（83%）受訪者認爲健康較財富和收入重要，其中20歲至34歲組別的心態轉變尤其明顯。同時，因應疫情影響，港人的飲食習慣亦有所轉變；73%受訪者增加在家煮食的次數，而約有四成受訪者亦有增加飲水量，並增加攝取營養補充品。

港人透過應用程式管理健康 最常用運動監測

此外，疫情下港人在數碼科技應用上亦大大提升，不論是工作上課、購物或是外賣都轉為網上進行。而應用程式管理健康方面，最常用的功能為計步和跑步分析等運動監測（50%），其次是協助居家運動／自我鍛煉等（38%），以及檢測心跳或脈搏（31%）。未有使用應用程式的受訪者當中，逾四成最想嘗試一站式健康應用程式、評估健康狀況或偵測疾病徵狀，以及管理飲食及體重。

調查亦發現，疫情令港人減少或避免使用面對面的醫療服務，當中牙科服務（57%）、西醫求診（50%）、中醫求診（43%）及物理治療（43%）最受影響。針對現時市民對傳統醫療的憂慮，愈來愈多人願意接受遙距醫療服務，不受時間和地點限制之餘，亦可減低前往高危地方的感染風險。而市民最感興趣的遙距診症服務是預約診症、排隊和繳費（75%），其次是藥物派送（69%），及病毒檢測、速遞檢測容器和結果（63%）。不過，仍然有部分受訪者對此卻步，主要是在於質疑虛擬診斷技術的準確性，以及擔心個人私隱洩漏問題。

遙距醫療成未來趨勢 推動本港智慧城市發展

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，疫情提高市民對科技及應用程式的使用和依賴，反映「智慧健康」數碼科技的概念正迅速發展，市場潛力龐大，其中遙距醫療服務最受用戶注視。而港府早前在施政報告提出的「智慧城市藍圖2.0」，亦有提及在港使用遙距醫療、視像及遙距診療。生產力局將繼續提供產品測試和工程顧問服務，協助本地開發商達至遙距營商和數碼轉型，推動本港智慧城市的發展。

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對於傳統醫療會否受到衝擊，黎少斌表示業界毋須過份擔憂，認為遙距醫療的出現將有助傳統行業的發展。醫生可為不同地區的病人診治，既可以節省時間，同時亦為病人提供多一個選擇，不應將數碼化視為一種威脅。他又指，疫情成為數碼轉型的催化劑，業界只要先解決現時的痛點，如市民對個人私隱的憂慮，再從而提供試用和推廣，相信成功轉型指日可待。

記者：施雯雯