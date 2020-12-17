  • 16°C
香港時間 : 20201217日 (四) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【失業率】晚市禁堂食餐飲業裁員壓力倍增　「慳到盡」現金流仍受壓　茶餐廳冀再推保就業

商業 18:35 2020/12/17

分享：

與消費及旅遊相關的零售、住宿及膳食服務業合計的失業率在9月至11月略為下跌1.1個百分點至10.1%。不過，隨著疫情第四波爆發，港府收緊食肆堂食時間至傍晚6時，飲食業面對的裁員壓力倍增。

【失業率】零售、餐飲失業率竟下跌　惟疫情第四波爆發勞工市場續受壓

同為「幸福四季椰子雞」及「中環茶記」負責人何樂恒透露，受晚市堂食禁令所限，「幸福四季椰子雞」已全面休業，而「中環茶記」亦提前至6時關門。他坦言有考慮裁員，但目前只暫停兼職工作、全職員工則額外放無薪假及扣減工時，「員工月薪大約減少2000元左右。」

4層的「中環茶記」已由33名員工，減少至25人，何指：「已是慳到盡。」若然將於23日屆滿的晚市堂食禁令繼續延長，他稱將會讓更多員工放無薪假。據他了解，整個行業均承受龐大的現金流壓力，希望政府盡快提供援助。

政府最新的防疫抗疫基金中，有55億元用於資助各受影響行業。何樂恒希望政府可向受影響行業「派多少少錢」，並向業主商討減租及提供交租寬限期1至2個月，以紓緩現金流壓力。再者，他又指保就業計劃特別重要，否則僱主難撥出資金出糧予員工。

【香港經濟】4成企業對明年商業前景感負面　總商會料首季是失業率高峰期

【晚市禁堂食】疫情下的冬至　餐飲業4億生意歸零　酒樓料堂食禁令續延長

記者：葉泳珊

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【失業率】零售、餐飲失業率竟下跌　惟疫情第四波爆發勞工市場續受壓
今日
【失業率】零售、餐飲失業率竟下跌　惟疫情第四波爆發勞工市場續受壓
深圳擬限制跨境貨車入境　運輸業：影響日常用品供應　恐現失業潮
今日
深圳擬限制跨境貨車入境　運輸業：影響日常用品供應　恐現失業潮
【香港經濟】4成企業對明年商業前景感負面　總商會料首季是失業率高峰期
今日
【香港經濟】4成企業對明年商業前景感負面　總商會料首季是失業率高峰期
【香港經濟】調查: 會計業對明年經濟前景感悲觀　料港GDP繼續萎縮
2020/12/15
【香港經濟】調查: 會計業對明年經濟前景感悲觀　料港GDP繼續萎縮
失業 就業 裁員 疫情 住宿 餐飲 零售 無薪假 失業率 兼職

上一篇文章

【防疫抗疫基金】政府擬再注資64億元　酒吧業歡迎支援措施避免結業潮

下一篇文章

【PayMe】PayMe for Business擴展至順豐速運　上門收派及順豐網點可用PayMe付款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國裁員人數創歷史新高　37萬人飯碗不保
【BNO移民】英國裁員人數創歷史新高　37萬人飯碗不保
AlipayHK易乘碼即將登陸全港巴士線　即日起抽獎可獲300元電子禮券
AlipayHK易乘碼即將登陸全港巴士線　即日起抽獎可獲300元電子禮券
【疫市搵工】調查：應屆畢業生平均月薪為16,077元　錄5年來最大跌幅　逾4成畢業生感悲觀
【疫市搵工】調查：應屆畢業生平均月薪為16,077元　錄5年來最大跌幅　逾4成畢業生感悲觀
【晚市禁堂食】疫情下的冬至　餐飲業4億生意歸零　酒樓料堂食禁令續延長
【晚市禁堂食】疫情下的冬至　餐飲業4億生意歸零　酒樓料堂食禁令續延長
【逆市開店】珠寶品牌Sennet Frères「踩過界」設婚紗店　張敬軒任品牌歷史顧問
【逆市開店】珠寶品牌Sennet Frères「踩過界」設婚紗店　張敬軒任品牌歷史顧問
【疫市搵工】求職平台：月薪中位數1.3萬元　較年初大跌1成
【疫市搵工】求職平台：月薪中位數1.3萬元　較年初大跌1成