【失業率】晚市禁堂食餐飲業裁員壓力倍增　「慳到盡」現金流仍受壓　茶餐廳冀再推保就業

與消費及旅遊相關的零售、住宿及膳食服務業合計的失業率在9月至11月略為下跌1.1個百分點至10.1%。不過，隨著疫情第四波爆發，港府收緊食肆堂食時間至傍晚6時，飲食業面對的裁員壓力倍增。

【失業率】零售、餐飲失業率竟下跌 惟疫情第四波爆發勞工市場續受壓

同為「幸福四季椰子雞」及「中環茶記」負責人何樂恒透露，受晚市堂食禁令所限，「幸福四季椰子雞」已全面休業，而「中環茶記」亦提前至6時關門。他坦言有考慮裁員，但目前只暫停兼職工作、全職員工則額外放無薪假及扣減工時，「員工月薪大約減少2000元左右。」

4層的「中環茶記」已由33名員工，減少至25人，何指：「已是慳到盡。」若然將於23日屆滿的晚市堂食禁令繼續延長，他稱將會讓更多員工放無薪假。據他了解，整個行業均承受龐大的現金流壓力，希望政府盡快提供援助。

政府最新的防疫抗疫基金中，有55億元用於資助各受影響行業。何樂恒希望政府可向受影響行業「派多少少錢」，並向業主商討減租及提供交租寬限期1至2個月，以紓緩現金流壓力。再者，他又指保就業計劃特別重要，否則僱主難撥出資金出糧予員工。

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記者：葉泳珊

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