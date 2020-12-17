【PayMe】PayMe for Business擴展至順豐速運　上門收派及順豐網點可用PayMe付款

▲ 用戶現可以PayMe支付順豐香港上門收派服務及順豐網點，下周二（22日）至2021年2月21日，每筆10元或以上交易將可享3元折扣優惠。。（PayMe提供圖片）

PayMe for Business 的商戶網絡現擴展至順豐速運（香港）有限公司，用戶現可以PayMe支付順豐香港上門收派服務及順豐網點。為慶祝新服務推出，下周二（22日）至2021年2月21日期間，當PayMe用戶使用順豐香港服務時，每筆10元或以上交易將可享3元折扣優惠。

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順豐香港成為PayMe for Business商戶，標誌著PayMe服務範疇的進一步拓展，由零售伸延至物流服務業。這亦同時配合疫情下加速的數碼支付趨勢和客戶習慣轉變，以及電子商貿和送遞服務的發展，為商戶和顧客提供非接觸式支付選項，減少面對面的現金交易。



PayMe用戶於順豐速運香港網點，只需出示手機上PayMe應用程式所產生的付款二維碼，讓網點員工利用現有銷售點終端系統掃描，並收取PayMe付款。在上門收派服務方面，順豐香港的速遞員到達客戶派送或收件地點時，會以專用流動裝置掃描PayMe付款二維碼，簡便地收取款項。

PayMe for Business致力拓展在香港的覆蓋範圍，並錄得上升的交易量。在2020年第三季，通過PayMe for Business處理的P2M交易量，已超過2019年的全年交易量。

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責任編輯：朱悅瀅

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