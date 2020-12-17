  • 16°C
香港時間 : 20201217日 (四) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【PayMe】PayMe for Business擴展至順豐速運　上門收派及順豐網點可用PayMe付款

商業 18:20 2020/12/17

分享：

用戶現可以PayMe支付順豐香港上門收派服務及順豐網點，下周二（22日）至2021年2月21日，每筆10元或以上交易將可享3元折扣優惠。。（PayMe提供圖片）

PayMe for Business 的商戶網絡現擴展至順豐速運（香港）有限公司，用戶現可以PayMe支付順豐香港上門收派服務及順豐網點。為慶祝新服務推出，下周二（22日）至2021年2月21日期間，當PayMe用戶使用順豐香港服務時，每筆10元或以上交易將可享3元折扣優惠。

【支援零售業】跨商場現金回贈App「Bloom」面世　結合電子支付盡享數碼消費體驗

【消費優惠】PayMe推雙12節慶快閃禮遇　夥5家商戶合作谷銷情
 
順豐香港成為PayMe for Business商戶，標誌著PayMe服務範疇的進一步拓展，由零售伸延至物流服務業。這亦同時配合疫情下加速的數碼支付趨勢和客戶習慣轉變，以及電子商貿和送遞服務的發展，為商戶和顧客提供非接觸式支付選項，減少面對面的現金交易。
 
PayMe用戶於順豐速運香港網點，只需出示手機上PayMe應用程式所產生的付款二維碼，讓網點員工利用現有銷售點終端系統掃描，並收取PayMe付款。在上門收派服務方面，順豐香港的速遞員到達客戶派送或收件地點時，會以專用流動裝置掃描PayMe付款二維碼，簡便地收取款項。

PayMe for Business致力拓展在香港的覆蓋範圍，並錄得上升的交易量。在2020年第三季，通過PayMe for Business處理的P2M交易量，已超過2019年的全年交易量。

【疫市營商】Visa研究：電子支付使用量首次超越現金　惟港人抗拒分享個人電子數據

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【支援零售業】跨商場現金回贈App「Bloom」面世　結合電子支付盡享數碼消費體驗
2020/12/14
【支援零售業】跨商場現金回贈App「Bloom」面世　結合電子支付盡享數碼消費體驗
【疫市營商】Visa研究：電子支付使用量首次超越現金　惟港人抗拒分享個人電子數據
2020/12/10
【疫市營商】Visa研究：電子支付使用量首次超越現金　惟港人抗拒分享個人電子數據
【電子支付】疫情下避免現金交易　eftPay安裝終端機數量逾倍增
2020/11/17
【電子支付】疫情下避免現金交易　eftPay安裝終端機數量逾倍增
【電子支付】WeChat Pay HK夥煤氣公司　新增繳交煤氣費功能
2020/10/29
【電子支付】WeChat Pay HK夥煤氣公司　新增繳交煤氣費功能
電子商貿 疫情 PayMe 順豐控股（深：002352） 銷售 零售

上一篇文章

【失業率】晚市禁堂食餐飲業裁員壓力倍增　「慳到盡」現金流仍受壓　茶餐廳冀再推保就業

下一篇文章

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國裁員人數創歷史新高　37萬人飯碗不保
【BNO移民】英國裁員人數創歷史新高　37萬人飯碗不保
AlipayHK易乘碼即將登陸全港巴士線　即日起抽獎可獲300元電子禮券
AlipayHK易乘碼即將登陸全港巴士線　即日起抽獎可獲300元電子禮券
【疫市搵工】調查：應屆畢業生平均月薪為16,077元　錄5年來最大跌幅　逾4成畢業生感悲觀
【疫市搵工】調查：應屆畢業生平均月薪為16,077元　錄5年來最大跌幅　逾4成畢業生感悲觀
【晚市禁堂食】疫情下的冬至　餐飲業4億生意歸零　酒樓料堂食禁令續延長
【晚市禁堂食】疫情下的冬至　餐飲業4億生意歸零　酒樓料堂食禁令續延長
【逆市開店】珠寶品牌Sennet Frères「踩過界」設婚紗店　張敬軒任品牌歷史顧問
【逆市開店】珠寶品牌Sennet Frères「踩過界」設婚紗店　張敬軒任品牌歷史顧問
【疫市搵工】求職平台：月薪中位數1.3萬元　較年初大跌1成
【疫市搵工】求職平台：月薪中位數1.3萬元　較年初大跌1成