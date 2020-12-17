【騰訊700】年內5款手遊全球營收超10億美元 騰訊囊括首兩位

市場調研機構Sensor Tower發表報告指，於今年1月1日至12月14日，累計全球收益超過10億美元的手機游戲共有5款。而今年於全球賺最多的手游為騰訊（00700）旗下的《PUBG Mobile》，而騰訊另一手游《王者榮耀》則位居第二。騰訊今日升2%，收報583元，成交80.1億元。



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《PUBG Mobile》連同內地版《和平精英》於App Store和Google Play兩大平台內的收益達26億美元（約200億港元），按年增逾6成。而《王者榮耀》連同海外版本《傳說對決》的收益達到25億美元（約194億港元），按年增43%。

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而全球營收排名第三位的為《Pokémon GO》，其營收達12億美元，其年內表現為推出以來最好。而以色列工作室Moon Active開發的《金幣大師》排名第四位，期內賺11億美元，按年增逾2倍。跨平台沙盒遊戲《機器磚塊》（Roblox）則位列第五，營收約11億美元。

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