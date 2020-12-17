法國總統馬克龍 確診新冠肺炎

法新社引述法國總統府聲明指，馬克龍近日出現新冠肺炎病徵，當局為他進行病毒檢測，結果呈陽性。馬克龍將根據衛生指引居家隔離7天，隔離期間將如常執行總統職務。

分三階段免費為民眾接種 法國料下月初啟疫苗接種工作【下一頁】

馬克龍並非首個確診新冠肺炎的國家元首。摩納哥親王亞伯特二世（Prince Albert II）早於3月確診，成為全球首個確診的國家領袖，其後英國首相約翰遜（Boris Johnson）、巴西總統博索納羅、白俄羅斯總統盧卡申科以及美國總統特朗普(Donald Trump) 等均相續確診。

【新冠疫苗】提升民眾信心 拜登彭斯短期內接種新冠疫苗【下一頁】

法國單日新增1.7萬宗確診，累計個案240萬宗。總理卡斯泰早前表示，正等待歐盟批准使用輝瑞疫苗，最快於本月底展開輝瑞疫苗接種，優先為約100萬名療養院長者及工作人員接種，並將於1月加快疫苗計劃，至3月再安排不多於1,500萬人接種疫苗。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機