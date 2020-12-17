【新冠疫情】日本新增確診數字創新高 東京將警報提升至最嚴重

直至17日傍晚，全日本今天新增3202宗確診個案，單在東京都便錄得822宗新增確診，兩數字皆創新高。日本東京都知事小池百合子表示，面對日本日益嚴重的新冠疫情，東京都決定發布「新冠肺炎特別警報」，並將醫療警戒級別提升至最嚴重的級別，為東京首次。

東京都政府的工作小組認為醫院已經嚴重人滿為患，由於大部分醫護人員被分配治療新冠病患，因此小組警告分配給其他病人醫療資源將很快匱乏。「東京的醫療系統將很快達到飽和，醫院目前擠得水泄不通。在這個關鍵的時候，醫院很快將無法為普通病人提供治療。」小池百合子呼籲民眾在此時不要外出，並做好衛生防護措施。

日本疫情自十月尾起便不斷惡化，東京政府今天首次發出最高的醫療警戒級別，表示病毒已開始在城市中以驚人的速度傳播。直至周三（12月16日），65%的新冠病人床位已被佔用，其中200張預留給病情嚴重的病人，佔用率為34.5%。

自疫情爆發至今，東京總共錄得4萬9千多宗確診個案，並有557人死亡。東京奧運原定於今年舉行，因疫情推遲到明年，是首次因戰爭以外關係所推遲的一屆。外界關注面對國內外的反對聲音，東京是否有能力在明年照常舉辦奧運會，小池百合子重申不會取消，奧委會在早前亦確認明年奧運將正常舉行。

小池百合子表示已增加9億6千萬美元的預算予奧運，並表示會採取各種嚴格的防疫措施，扭轉民眾對舉辦奧運的信心。

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