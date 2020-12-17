【防疫抗疫基金】張建宗︰向防疫抗疫基金注資64億元　55億資助受重創行業（不斷更新）

政務司司長張建宗今日下午6時將於政府總部，為防疫抗疫基金進一步注資舉行記者會。張建宗表示，擬向基金注資64億元，並集中援助因收緊社交距離措施而受重創的行業，針對各行業的資助額（55億元）會較上一輪增加一倍。

政府今年已推出三輪防疫抗疫基金，「保就業」計劃已於11月結束，政府擬向立法會財務委員會申請注資防疫抗疫基金。

【18︰22】張建宗稱，當前控制疫情才是當務之急，只要香港能重新對外通關，經濟亦會重新起動。

【18︰16】張建宗形容，今次資助會是「針對性、聚焦、精準」，會集中援助因防疫措施而被逼停業的行業。

【18︰13】他表示，各行業最快1月份可收到資助。

【18︰10】政府要保留財政實力以備不時之需。

【18︰09】張建宗表示，不應該直接比較此輪注資與上一輪金額。

【18︰08】他表示，疫情相當嚴峻，而業界只有很短時間應對，政府有責任支援他們。

【18︰06】張建宗稱，新一輪資助中，有55億元用於資助各受影響行業，其餘9億元用作備用。

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