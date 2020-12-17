迪士尼執行主席 據報獲拜登考慮任駐華或駐英大使

候任美國總統拜登陸續公布內閣提名名單。有美國傳媒報導，拜登正考慮提名華特迪士尼執行主席艾格（Bob Iger）任駐華或駐英大使; 電影公司夢工場行政總裁基辛堡（Jeffrey Katzenberg）亦可能獲任命為代表美國大使。報導提到，美國目前正與中國及英國進行貿易等談判，駐華或駐英國大使將會是拜登政府的重要職位。

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明年底才完成與迪士尼簽署的合約的艾格，過去曾任特朗普顧問團隊成員，但其後抨擊特朗普退出巴黎協議的決定，並退出顧問團。12月時曾公開表示，他將樂意接受拜登加入團隊的邀請。

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報導又提到，兩人均曾在大選向拜登及民主黨捐款支持競選工作，艾格當時捐款25萬美元（約195萬港元），而基辛堡就捐款接近62萬美元（約484萬港元），並多次協助拜登的競選活動。

拜登過渡團隊回應稱，目前討論任何大使任命都言之過早。

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