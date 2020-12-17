【新股IPO】港交所：IPO集資創10年最佳　上市後集資按年倍增

港交所 （00388） 回顧2020年市場統計數據，至12月10日，香港年內新股IPO集資額按年增加25%，有望創2010年以來新高，新經濟公司集資額按年增逾61%。總計2018年上市新規實行以來，新經濟公司佔香港新股IPO市場總額近60%，而新經濟公司佔港股成交由2018年的4.1%增至今年11月的22.8%。

港交所續指，香港已成為全球第二大生物科技融資中心，自上市新規生效以來，已迎來47家醫療健康和生物科技公司在香港主板上市，當中有26家尚未有收入的生物科技公司根據《上市規則》相關章節來港上市，合共集資707億元。

港股不單IPO市場暢旺，上市後集資額更明顯大增，至11月底年內上市後集資額達2912.7億元，較2019年全年大增1.08倍。

港股市場創新多個紀錄

港交所同時指出，近期推出FINI框架諮詢文件，建議簡化新股結算流程，利用智能科技提高效率、減低要鎖定的資金，也將香港首次公開招股程序數碼化，目標由目標定價至上市需5個交易日（T+5），加快至T+1完成。

港交所續指，截至11月底，香港市場已突破多個紀錄，包括：

新紀錄（至11月底） 2020年前一紀錄 總市值 466,332億（11月27日） 383,620億（2019年12月30日） 市場成交總額 290,115億 264,228億（2018年） 牛熊證成交額 21,906億 19,954億（2019年） 滬港通北向交易 81,523億人民幣 49,914億人民幣（2019年） 深港通北向交易 109,646億人民幣 47,658億人民幣（2019年） 港股通交易額 48,797億 28,337億

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編輯：麥德銘