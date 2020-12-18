純電動車e-tron家族的SUV Coupé型號：全新Audi e-tron Sportback正式抵港

Audi e-tron搶佔全球電動車市場領導地位

品牌的第二輛純電動車Audi e-tron Sportback於旗艦陳列室隆重登場，輸出高達300kW的澎湃馬力，以WLTP行車模式計算續航力可達452公里，配合更高效性能，風阻系數低至0.25

標準配置創新的數碼虛擬側鏡Virtual exterior mirrors，駕駛體驗更添優越

新車享有5年或十萬公里汽車保用、為期8年或首16萬公里的電池保用計劃（以較先到達者為準），以及12年車身防鏽保養，務求為車主帶來無憂的駕駛體驗和安心的保障

香港，2020年12月16日 －為迎接未來的電動車世界及實現品牌一貫的策略定位，奧迪今日於香港旗艦陳列室呈獻萬眾期待的品牌第二款純電型號Audi e-tron Sportback。這款極具動感的SUV coupé車型僅需一次充電即可輸出高達300kW馬力，以WLTP行車模式計算其續航力更長達452公里。全新Audi e-tron Sportback 55 quattro S line現已於香港公開發售，售價為港幣$1,151,300元*。

▲ 奧迪的第二輛純電動車Audi e-tron Sportback於旗艦陳列室隆重登場

Audi e-tron在2019年首度推出市場，至今已成功搶佔全球電動車市場的領導地位。奧迪在2020年上半年間已交付17,641輛e-tron型號予世界各地的顧客。即使全球市場正受新冠肺炎所影響，交付量仍較去年增長86.8%。屢獲殊榮及擁有出色試駕表現的奧迪純電量產型號深受全球車迷及媒體的喜愛，而全新推出的Audi e-tron Sportback亦同時標誌着奧迪會繼續致力發展電動車型，包括在2025年前推出20款純電量產型號。



矚目外觀既優雅亦富動感

Audi e-tron Sportback具備SUV的寬敞空間和強勁表現，同時揉合四門房跑的優雅格調和電動車的先進特性。新車長4,901毫米、寬1,976毫米、高1,616毫米，平坦的車頂連接充滿肌肉感的車身，並向後方傾斜至D柱，而第三道側窗的末端往上揚，加上八角形的單體式鬼面罩、輪廓分明的輪拱以及硬朗的車尾造型，沿用Sportback車款特色之餘亦盡顯品牌的設計美學。其淺鉑金灰色的鬼面罩帶有粗獷的直柵 。新車標配LED尾燈連動態指揮燈，鑲上黑色飾條的兩側門踏令人留意到電池的位置，而散流器的設計強調車輛無需尾喉，車尾只有一道燈帶連接LED尾燈，可見不少細節均呈現e-tron型號的特別之處。

▲ Audi e-tron Sportback具備SUV的寬敞空間和強勁表現，同時揉合四門房跑的優雅格調和電動車的先進特性。

這款純電SUV coupé共提供10種車漆可選，包括型號獨有的Plasma Blue藍色金屬車漆。輪拱罩和門踏標準為Anthracite啞灰色，而車底保護裝置、散流器和門檻則為黑色，以展現其越野個性。



Audi e-tron Sportback S line型號的運動DNA更是無容置疑，標配21吋輪圈和主動式氣壓懸掛系統、橙色煞車卡鉗和全景式玻璃天窗。橫跨頭燈下方的泵把和氣簾在強烈對比色塗裝下輪廓更鮮明，別具跑味之餘亦有助提升空氣流。散熱器格柵飾有S line徽章，發光的鋁製車門門檻飾條亦標誌了#S徽號，而後方標配的擾流板和散流器都提供了出色的空氣動力學性能。與基本型號相比，S line 版本的輪拱罩、門檻、泵把和外後視鏡均配合車身顏色。奧迪還提供可選裝的黑色造型套件，以突出鬼面罩、側窗和泵把的型格設計。



頂級空氣動力學 風阻系數低至0.25

▲ 可手動摺疊的虛擬後視鏡於翼形支架上安裝了小型相機，攝取的影像會顯示在儀錶板和門之間設置的一個OLED觸控顯示屏上，讓駕駛者可控制影像定位。

Audi e-tron Sportback加上S line exterior包圍套件和 Virtual exterior mirrors數碼虛擬側鏡，達到低至0.25的風阻系數，甚至比其姊妹車型Audi e-tron 更為出色。這主要歸功於房跑車的車身形狀和車尾較低的空氣阻力，車身邊緣亦減少氣流渦流，從而達到減耗效用。以WLTP行車模式計算，新車一次充電即可行駛多達452公里，其中與e-tron相比多出的續行力便是受惠於Sportback更有利空氣動力學的車身。另一因素為可手動摺疊的虛擬後視鏡，其翼形支架安裝了小型相機，攝取的影像會顯示在儀錶板和門之間設置的一個OLED觸控顯示屏上，讓駕駛者可控制影像定位。後視鏡會自動因應駕駛情況作出三種設置，在高速公路、轉彎或泊車時提供最佳視野。而新車的進氣口可加以控制，有助於冷卻前煞車器、風輪和車底車的通道，保護高壓電池。



智能數碼matrix LED頭燈 全球首創的量產車特點

奧迪在這量產車上亦展示了全球首創的產品。智能數碼matrix LED頭燈、頭燈是此車型的頂級設備，光束細分成微小像素，能以高分辨率照亮道路。這設計基於數碼微鏡設備技術（digital micromirror device），以一個包含百萬微鏡的小芯片，每個微鏡的邊長僅為百分之幾毫米，而借助靜電場，每個微鏡每秒可傾斜多達5,000次。根據設置，LED燈可通過透鏡照射路面，或遮擋特定區域的光線。



這數碼頭燈對應上落車的動作，投射出門或是回家的動態動畫到牆上或地面。而駕駛者在攻彎、城市巡航和高速公路駕駛時能照射出超高精確度的近光燈，當感應到前方車輛時會自動遮擋部分光束，防止令對方炫目的同時保持遠光燈的效果。而且，其車道燈和定向燈功能更是創新重點，例如在高速公路照射出地毯般的光軌車道，並自動隨駕駛方向作出調整，讓駕駛者看清車道且更安全行車；而定向燈則能根據光線觸及的區域，引導車輛保持在車道中央，從而配合車道導正輔助（safe lane centering assist）來提升在狹路或高速公路施工區行車的安全性。另外，標記燈功能加上可選加的夜視輔助則能自動檢測及照射向前方行人，提醒他們注意車輛。智能數碼matrix LED頭燈暫不適用於香港市場，當完成法例認可程序後，奧迪便會正式在本地推出此設備。



電動摩打、四輪驅動系統及懸掛系統 帶來高效動感表現

Audi e-tron Sportback 55 quattro集卓越效能、強勁表現及靜謐氣氛於一身，讓駕駛者體現無窮的駕駛樂趣。這電動SUV coupé標準搭載兩個電動摩打，能輸出高達300kW馬力及釋出高達664 Nm峰值扭力，在零排放零噪音的情況下逐電追風，在5.7秒間完成0-100km/h加速，最高速度鎖定為200 km/h。新車採用電動quattro四輪驅動系統，日常行車主要使用後置摩打，當需要更多動力或預測車輪有打滑風險，系統即按實際狀況把扭力重新分配至前軸，成就最佳效能。



新車具有突出的運動個性和出色的橫向動力，關鍵在於驅動組件設置於車身中央較低的位置。電池系統安裝在兩軸之間，置於乘客座下方，其扁平寬闊的體積完美配合車身尺寸，形成比普遍SUV更低的重心，達至接近50:50的理想前後軸負重比例。懸掛系統搭配尖端科技，包括五連桿懸掛系統、電動輔助轉向系統（Electromechanical Power Steering）、漸進式轉向輔助系統（Progressive Steering）以及電動輔助煞車連自動解鎖功能的主動駐車輔助系統（electromechanical parking brake system with auto release function），令駕駛操控更遊刃有餘。新車標準配備265/40 R21輪胎具有超低滾動阻力。



而駕駛者亦可透過新車標準配備的Audi drive select駕駛選項系統，根據實際駕駛情況轉換多達七款駕駛模式。具有主動式減震功能的氣壓懸掛系統亦會因應駕駛模式作出調整，既能享有房車的平穩舒適體驗，亦能選取賽車般的動感操控質感。車身所配的彈簧组件亦會根據速度和駕駛者喜好，因應路面狀況調節行駛高度多達76毫米，例如，以較低的行駛高度能改善空氣動力學，有效增加長途旅程的續航力。



高壓電池系統和電力回收

Audi e-tron Sportback 55 quattro的電池系統可儲存95 kWh的總電量（淨電量86.5 kWh），並在396V的額定電壓下運作。電池是安裝在乘客艙下方的寬平板塊，以保護框和鋁層壓板固定這36個電池模塊，確保系統非常堅固且防撞。電池模塊分為兩層，下層長形「底板」放置了31個模塊，而上層較短的一層則有5個。冷卻系統則位於電池位置的下方。



日常駕駛時絕大部分的減速力最多為0.3 g，此時高壓電池會由後方電動摩打充電，電力回收系統會在減速滑行或煞車時調節兩層電池模塊之間的回收量。駕駛者可調較雙幅式真皮多功能軚盤上的撥片，揀選三款不同的滑行回收電力程度。當從100 km/h的速度煞車，Audi e-tron Sportback能回收最多300 Nm和220 kW的電力。與其姊妹車型一樣，回收量佔超過70%的電池產量，這數字比其他量產車型都多。總體而言，這部車SUV coupé多達30%的續航力是歸因於其回收電力系統的功效。



電子液壓煞車控制系統僅會在大於0.3 g的減速力時才啟動和作出迅速的反應。系統會根據行駛情況，分別針對每個車軸來決定是否只用電動摩打來回收電力、只使用車輪煞車系統，抑或同時使用兩者以進行調速。兩者之間的過渡感覺平滑且均勻，會在駕駛者不察覺的情況下保持穩妥的煞車力。為完善Audi e-tron Sportback的車輪煞車系統上，開發團隊大大降低殘餘煞車扭矩，而改善煞車效率和所需範圍。



新車設有相當靈活的熱能管理，以四個獨立的電路調節高壓組件的溫度，以確保在重負荷的情況下都能以直流電快速充電、保持較長的電池壽命週期，來維持這重複性的性能。標準配備的熱泵利用了高壓電池的廢熱，可以高達3 kW的實際電耗，高效地加熱車廂和調節空調，繼而使 Audi e-tron Sportback的續航力提高多達10%。



充電僅需30分鐘即可繼續旅程

▲ 以WLTP行車模式計算，新車一次充電即可行駛多達452公里。

Audi e-tron Sportback 55 quattro能於快速充電站以150 kW的直流電（DC）充電，在半小時內即可充滿80%的電量，足以應付長途旅程的下一站。這款電動SUV coupé同時備有雙插充電，可於AC充電設施進行交流充電，充電容量高達22 kW。奧迪提供一系列家用充電選項，標準的小型充電系統適用於簡單的230V單插，或400V三相插座以輸出高達11 kW的充電容量。



車廂內部盡顯完美設計和實用功能

▲ 新車車廂設計完美融合尖端科技。一道寬闊的弧線向儀錶板和車門延伸，與Audi Virtual Cockpit全數碼化儀錶板的蓋板相接，彷如一個優雅的休息室。

Audi e-tron Sportback的軸距為2,928毫米，充裕的空間足以容納5位乘客和行李。 後座空間相比Audi e-tron僅相差20毫米。後部擱腳板呈水平狀，代替了原來凸起的中槽。 若把位於引擎蓋下方用於容納車輛工具零件和充電線的60升儲存空間計算在內，新車可提供總共615升行李容量。 如把後排座椅靠背折疊，行李箱的容量更會增加到1,655升之多。電動尾門標準配備腳踢感應功能，只要在車尾用腳輕掃，尾門便會自動開關。

新車車廂設計完美融合尖端科技。一道寬闊的弧線向儀錶板和車門延伸，與Audi Virtual Cockpit全數碼化儀錶板的蓋板相接，彷如一個優雅的休息室。車門的環繞式設計亦與虛擬外後視鏡的屏幕融合，儀表板帶有兩個觸摸顯示屏，與駕駛員構成符合人體工程學的角度。



Audi e-tron Sportback 55 quattro S line的車廂內籠採用色澤自然的Natural Volcano Gray Fine Grain Ash灰色及Milano真皮物料，而車廂頂部更採用星級皮革，盡顯優雅格調。標準座椅均支援電動調節及具有四向腰部支撐調節，而前排座椅配備可調節頭枕，駕駛者的座椅更附有記憶功能。新車更配備先進的隔音系統和空氣聲學設計，即使在鬧市中行駛亦能確保車內安靜。加上標配的Bang & Olufsen Premium 3D聲音系統，令音響聲音更加

悅耳 。



觸手可及的全方位操控

Audi e-tron Sportback與品牌其他full-size車型一樣，均配備雙顯示屏MMI touch觸控操作系統。駕駛者可於上方12.1吋觸摸屏上，控制資訊娛樂、電話、導航和e-tron專用設置；亦可於下方8.6吋顯示屏輸入文本，以及操作便捷功能和調節溫度，菜單列表與智能手機的界面般清晰簡潔。新車標準配備的12.3吋Audi virtual cockpit全數碼儀錶板具有1,920 x 720像素的極高解析度，顯示效果出色。駕駛者可透過方向盤上的「 查看」按鈕切換兩個不同畫面，操作簡單方便。



高水準的連接性及駕駛輔助系統

Audi e-tron Sportback標準配備了MMI Navigation plus導航系統，以及Audi智能電話介面，支援Apple Carplay及Android Auto。



另外，新車亦配備多項駕駛輔助系統，包括基本及前方預警安全系統（pre sense basic and front）、車道偏離警示（lane departure warning）、後方橫向車流警示輔助（rear cross traffic alert）、車道轉換警示（lane change）以及出口警示（exit warning），即使面對不同的路面情況，駕駛者都能輕鬆駕馭。另外，奧迪也提供泊車輔助（park assist）連升級360 度泊車鏡頭。



新車享有5年或十萬公里汽車保用、為期8年或首16萬公里的電池保用計劃（以較先到達者為準），以及12年車身防鏽保養，務求為車主帶來無憂的駕駛體驗和安心的保障。



Audi e-tron Sportback 55 quattro S line規格表

車型：四門五座位SUV coupé

馬力：300 kW

扭力：664 Nm

電馬達：95 kW 高壓鋰電池組

續航力：374 – 452公里（WLTP）

傳動：quattro恆久式四輪驅動，全電動

0-100公里/小時： 5.7秒

極速0-100公里/小時 ： 200公里/小時

尺寸：4,901（長）x 1,976 mm（闊） x 1,616 mm（高）毫米

售價：港幣$1,151,300元*

*已扣減香港特區政府所提供之電動車 「一換一」計劃的首次登記稅寬減額港幣$250,000元。





