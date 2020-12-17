【Bitcoin】摩通料6000億美元追入比特幣　較比特幣總規模更高

▲ 比特幣今日（17日）升穿23,000美元，創下歷史新高，引來外界不少投資者關注。

比特幣Bitcoin今日（17日）升穿23,000美元，不斷歷史新高，引來外界不少投資者關注。摩根大通分析員月中已預測，市場對比特幣需求甚高，未來將有超過6,000億美元資金流入比特幣市場。比特幣「採礦」速度設有限制，即使比特幣近期價格創新高，據Coindesk統計，比特幣總規模相當於4180億美元，意味摩通分析員估算追入資金較比特幣現有規模更高。

比特幣再創歷史新高，詳情可見﹕【下一頁】

摩根大通分析師Nikolaos Panigirtzoglou表示，近期不同類型的投資皆有買入比特幣的意向，例如保險公司、退休基金、投資合作社等群體。他分析，即使只要每位機構投資者購入少數比率的比特幣，仍可令比特幣價格瘋漲。他指，假如日本、美國、英國等地的保險公司將旗下的1%的資產放在比特幣，預料這些機構可對比特幣市場造成6000億美元的需求。

Guggenheim指比特幣應值40萬美元，詳情可見﹕【下一頁】

▲ 摩根大通分析師Nikolaos Panigirtzoglou上周在Linkedin發文，唱好比特幣。他認為許多機構投資者仍未持有比特幣，因此投資潛力巨大。

比特幣興起 美元未來興衰無定？

加密貨幣平台Celsius Network 首席執行官Alex Mashinsky表示，近日比特幣價格或金價大升，皆與市面上流通的法定貨幣貶值有關。宏觀來看，隨著時間推移，每一種法定貨幣最終均會失去全部價值，而自美元在1971年取消與黃金掛鉤後，從那時開始，美元已經大幅貶值，加上今年美國聯儲局加印20%的美元，貨幣供應突然擴大，投資者為保護自己免受貨幣通脹影響，因此為安全起見，擬持有比特幣或黃金等資產。

他分析，明年聯儲局將繼續維持貨幣寬鬆政策，繼續加印美元，預料比特幣市場需求將繼續擴大。

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編輯﹕賴奕羚