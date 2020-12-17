以責任彰顯擔當 佳兆業郭曉群獲評「廣東省年度慈善公益個人」

12月16日，由廣東省民政廳指導、廣東省慈善總會等機構共同主辦的「2020南粵慈善 公益同行」活動在廣州舉行。此次活動上，佳兆業集團執行董事兼集團控股聯席總裁郭曉群被授予「廣東省年度慈善公益個人」殊榮。此舉不僅是對郭曉群多年來熱衷公益慈善的高度認可，也是對佳兆業集團積極投身社會慈善事業的極大肯定。

作為廣東慈善公益年度主題品牌，活動重磅發布了榮譽榜單。希望借此為全社會樹立和宣傳慈善公益領域的榜樣和楷模，形成慈善公益價值觀、榮譽感，大力弘揚慈善文化，打造全社會人人慈善公益的良好氛圍。

郭曉群現任佳兆業集團執行董事兼集團控股聯席總裁。他同時還擔任佳兆業公益基金會常務理事長一職。作為佳兆業公益事業的倡導者、推動者和決策者，郭曉群深入參與了佳兆業集團的各項慈善事業。

今年6月30日，2020年「廣東省扶貧濟困日活動」舉行，郭曉群代表佳兆業集團再度捐款1.73億元人民幣，用於「決勝脫貧攻堅 助力鄉村振興」。佳兆業集團已經連續十年積極參與廣東省扶貧濟困日活動，其中2017年至今，集團累計捐贈5.13億元人民幣，全面用於廣東省脫貧攻堅戰，是近四年來累積捐贈金額最大的廣東企業之一。

成立21年來，佳兆業構建了完善的「三金一會」公益平台，通過常態化、制度化、標準化的運作機制，利用佳兆業本身的品牌影響力，以實際行動不斷推動著公益事業的發展。未來，集團將繼續不忘初心，知恩反哺。腳踏實地謀發展的同時堅持踐行上市房企的責任與擔當，為助力深圳精神文明建設，推動全國公益慈善事業高質量發展貢獻力量。

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