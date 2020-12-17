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法國總統馬克龍感染新冠肺炎

環球社會熱點 17:48 2020/12/17

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新冠肺炎疫情大流行，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）感染新冠肺炎。彭博社報道指，愛舍麗宮發表聲明指，馬克龍在新冠肺炎檢測呈陽性，馬克龍需自我隔離7日，馬克龍期間會繼續工作。

法國最快月底開始接種輝瑞疫苗 等候歐盟審批 【下一頁】

法國愛舍麗宮指，馬克龍日前出現新冠肺炎徵狀，其後進行檢測，證實感染新冠肺炎。

責任編輯：林嘉莉

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