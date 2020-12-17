法國總統馬克龍感染新冠肺炎 環球社會熱點 17:48 2020/12/17 分享： 新冠肺炎疫情大流行，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）感染新冠肺炎。彭博社報道指，愛舍麗宮發表聲明指，馬克龍在新冠肺炎檢測呈陽性，馬克龍需自我隔離7日，馬克龍期間會繼續工作。 法國最快月底開始接種輝瑞疫苗 等候歐盟審批 【下一頁】 法國愛舍麗宮指，馬克龍日前出現新冠肺炎徵狀，其後進行檢測，證實感染新冠肺炎。 責任編輯：林嘉莉 相關文章 【美國疫情】加州婦騙390萬救濟金 冒名趁疫情行騙 今日 【美國疫情】加州婦騙390萬救濟金 冒名趁疫情行騙 【南韓疫情】新確診連日破千宗 或首次全國封城 今日 【南韓疫情】新確診連日破千宗 或首次全國封城 【美國疫情】内政部長伯恩哈特確診 原定與特朗普開會 今日 【美國疫情】内政部長伯恩哈特確診 原定與特朗普開會 【輝瑞疫苗】美至少2箱疫苗誤存於零下80度 恐影響安全效用 今日 【輝瑞疫苗】美至少2箱疫苗誤存於零下80度 恐影響安全效用 【美國疫情】蓬佩奧需隔離 曾與確診者密切接觸 今日 【美國疫情】蓬佩奧需隔離 曾與確診者密切接觸 疫情 傳染病 馬克龍 法國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情