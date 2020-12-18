【iBond 2020】iBond連日破頂高見104.35元 兩厘保底息吸引穩健投資者

▲ iBond連日不斷創新高，成交亦急增，專家指吸引機構大戶的套息盤搶購。

iBond （04239） 連升3天，昨天（12月17日）在港交所 （00388） 掛牌剛好满月，收市再創上市新高，收報104.3元，升0.1%；盤中交易更曾高見104.35元再破頂，無懼本港或連續5個月陷通縮，畢竟疫情重創經濟，失業率持續高企。專家指，主因是聯儲局議息後仍偏鴿，料兩年內暫難加息，遂刺激熱錢續追逐套息交易，而官債的兩厘「保底息」，在零息的大環境下極吸引。

統計處將於下周一（12月21日冬至日）公布11月份消費物價指數（CPI），東亞 （00023） 首席經濟師鄧世安，以及ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈不約而同齊料，上月CPI再呈負數，受去年豬肉漲價等高基數效應，以及第4波新冠肺炎突來襲，相信本港將連續5個月陷通縮；而彭氏補充，保就業完結後，年關前本港可能再爆結業裁員潮，失業率高企暫難下，相信第4季經濟續收縮5%；全年計更急挫6.6%

不過，專家指，如以季度來看，本港通脹料仍可負轉正，誠如花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預計，第4季CPI可扭轉第3季的跌勢，按年升0.4%。

如以iBond今天最高曾見104.35元，抽中4手的擁躉（每手一萬元，且以票面值100元計），帳面勁賺1,740元，相信在疫下喜迎佳節。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪