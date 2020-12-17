【聖誕節】聖誕後買家或面臨付款困難    出口商宜審慎管理放帳風險

受到疫情影響，香港出口處於不穩定的貿易環境。香港信保局提醒出口商，聖誕節後通常是買家付款困難的高峰期，因此須時刻留意買家的信用風險及付款情況，審慎管理放帳風險。

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香港信保局總監黎衍平表示，過去一年，消費者避免到擁擠的購物中心，轉移在網上購物，大大加快了改變中的環球零售消費模式。網上購物打擊了傳統實體零售市場，包括百貨公司、服裝和專業零售商等，令更多公司面臨流動資金短缺或破產風險，大量流失工作和收入，進一步削弱需求。儘管目前環球經濟有復甦跡象，但要重返疫情前的經濟水平，相信仍需要一段時間。

環球市場仍然充滿不明朗因素，如英國與歐盟能否於今年年底之前達成自由貿易協定，中美之間的貿易糾紛。因此，出口商與傳統零售商交易時所面對的信用風險持續升溫，故必須留意海外買家的經營狀況，並密切監察他們的付款情況。

出口商應與買家保持緊密聯繫及留意其貨品銷情，並與行內人士交流市場資訊。一旦買家出現延遲還款，便要立即採取迅速及果斷行動以減少損失。若買家拒絕提貨，出口商應妥善安排適當的貨物儲存、保險及轉售；遇上買家破產或無能力償還債務，出口商應盡快聯絡買家的破產管理人、接管人或清盤官登記債務，以及盡快處理付運中的貨物。

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責任編輯：蘇穎琪