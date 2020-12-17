【新冠疫苗】英新冠病毒變種削疫苗效用？專家派定心丸

新冠肺炎疫情持續，近日英國英格蘭地區的新冠肺炎病毒出現變種，相信是英格蘭東南部近期新冠疫情迅速擴散原因之一。英國專家發現，相關新病毒株已出現17處變異，並與原始的病毒株有差異，外界關注會否影響新冠疫苗的成效。惟專家派定心丸，稱無證據顯示變異會令疫苗失效。

英格蘭發現新變種新冠病毒 或為擴散成因 【下一頁】

英國專家對變異新冠病毒株進行分析，發現病毒的尖突蛋白（Spike Protein）有17處變異，形容數目很多（a lot）。

尖突蛋白是病毒的重要部分，令病毒可侵佔人體細胞，而大部分疫苗的原理，正是幫助人體免疫系統辨識病毒的刺突蛋白，達到抗疫目的。

不過，若說變化會導致疫苗效用減弱，則是言之尚早，英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）指，目前沒有證據（currently no evidence）顯示變異會導致新冠疫苗失效。

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明尼蘇達大學分子病毒學學院研究員Mark Schleiss早前曾稱，腮腺炎病毒（Mumps）是新冠病毒的適合比較對象，他稱儘管經歷數十年，腮腺炎病毒、麻疹、風疹（rubella）等的疫苗，仍有很好的效果。他相信將來的新冠疫苗，對一系列衍生出來的變種有效。

責任編輯：郭麗明