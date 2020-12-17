【ET講股通】梁耀康︰人行揼水 港股仍有機 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日升218點，報26678點，大市成交1,290億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，原本市場周初時憂慮水緊及反壟斷，令市場氣氛偏淡，但其後有好消息出來，改變市場氣氛。

人行放水 紓緩市場水緊憂慮

人行向市場放水，續造9,500億元人民幣MLF，並且進行逆回購，紓緩市場對水緊的憂慮，令資金重新流入股市。除港股外，滬指雖然守住3300點關口，開始整固，今日升1.1%處區間高位，但短期須看能否突破橫行區頂部，而恒指則在26000至27000點水平整固，須看A股表現。美股方面，道指續在30000關口上，儲局續放水，後市須看拜登上任後的財政政策是否配合。

3大策略 醫藥股、資源股、新經濟股

在市場趨穩下，資金流入不同板塊炒作，今日主要在3方面部署。

一、醫藥股。內地恒瑞醫藥降價幅度傳小於預期，令市場憧憬醫保談判結果利好，帶動中港醫藥股及生物科技股明顯上升，近日低位見承接，如中生製藥 （01177） 今日漲7.8%、石藥 （01093） 升4.1%。至於醫藥股整體上是否轉勢，其實如集採一樣，須要看個別股份最後是否受惠醫保談判結果。

二、資源股。板塊今日明顯拉升，如中國鋁業 （02600） 漲8.6%。資源股之前已經拉升，未見顯著調整，直至11月底始見整固，今日抽升。其中一個原因是美滙指數偏軟，支持商品價格向好。另一原因是供應問題，巴西疫情嚴重，令鐵礦石出口受阻，加上中澳關係惡化，推升礦石價格。此外，疫苗效應下憧憬經濟復甦，推升商品需求。 資源股宜留意金屬相關股份，值搏性較油股高。

三、新經濟股，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 和美團 （03690） 開始回穩，今日貢獻恒指逾半升幅。人行放水，令資金流入新經濟股，惟3股續處區間上落，暫未見方向，須看恒指能否向上突破。投資者現階段若想入市新經濟股，如資金鬆動，不如轉吼SaaS股，如金蝶 （00268） 、微盟 （02013） ，為相對二綫股份，但基本因素不俗。

此外，晶片股亦有好消息，晶片企業有機會最多免稅10年，兩大晶片股中芯 （00981） 和華虹 （01347） 今日分別升3.7%和7.4%，當中以華虹表現較好。

後市仍須留意兩大主題︰一是消費股，如農夫山泉 （09633） ；二是配股集資，信義光能 （00968） 。

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