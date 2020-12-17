【ET講股通】人行揼水 港股仍有機│同場加映專家主持梁耀康答股環節（立即觀看） 股市 17:55 2020/12/17 分享： 逢交易日下午6時，《iMoney》主編孫運喜、客席主持梁耀康輪流講股論市，解答網民問題。 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】孫運喜：兩件大事 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2020/12/16 【ET講股通】孫運喜：兩件大事 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：危急關頭 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2020/12/15 【ET講股通】孫運喜：危急關頭 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：成也政策 敗也政策 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容） 2020/12/14 【ET講股通】梁耀康：成也政策 敗也政策 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：三桶油大翻身 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2020/12/11 【ET講股通】梁耀康：三桶油大翻身 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】社融見拐點、錢湧消費股 專家主持梁耀康（Dave）論市答股（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2020/12/10 【ET講股通】社融見拐點、錢湧消費股 專家主持梁耀康（Dave）論市答股（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 市況分析