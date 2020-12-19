【Mosaic慢慢砌@iM網欄】二百五十年的感動 貝多芬

寫這篇文章時正值十二月十六日，偉大的音樂家貝多芬二百五十歲生辰。聽着 RTHK由朝到晚全部貝多芬音樂，滿腦子都是他的各種旋律。



當了多年文化版記者，喜歡古典音樂反而是離開了文化版之後，有點相逢恨晚。古典音樂的確在某個心境契合下才接收到其優美靈性，而在砌馬賽克的過程中就如收聽電台那樣，忽然就調對了頻道！



貝多芬是我喜愛的音樂家之一，卻不是每首名曲都欣賞，例如被受推崇的第九交響曲，我就覺得冗長了些，中間某些部份會走神。當然，他有足夠多的佳作，讓不同喜好的樂迷選擇。比較偏好他剛成名時的作品，《春天奏鳴曲》、《月光奏鳴曲》、《C小調第三鋼琴協奏曲》，也許是耳聾尚未嚴重，他的樂章中尚滲透着一絲絲的甜，而且不知為何，我發覺他的早期作品總帶着莫扎特的影子，有些小段差點以為是莫扎特的作品，所以也蘊含着莫扎特的開朗，跳脫及充滿希望。



較後期的作品喜歡《C小調命運交響曲》，邊聽邊感受到貝多芬對命運的宣戰及凱旋。貝多芬的命運不幸之處，也正是他音樂在抗爭後得以昇華，在傷感中選擇溫柔的獨特風格的源泉。



當他確診要耳聾的時候甚至憤恨地寫下遺囑，我們後世要感謝他的一位小提琴家朋友及時趕到並打消了他自殺的念頭。



他在愛情的一次又一次的失敗，終生沒法脫單，只能把苦澀寫進曲譜，小提琴《克勞采奏鳴曲》盡管是提獻著名提琴手之作，我卻聽到貝多芬對愛情求之不得的灼熱盼望與趕赴約會的馬蹄答答！



《第九交響曲》是生命的告別禮，在我心目中《A 大調七交響曲》才是戰勝命運的狂歡派對主題曲，也有可能，是貝多芬為自己幻想中的婚禮所寫的序曲呢！當中也飽含着掙扎與矛盾，終於擺脫桎梏達到無拘無束的歡悅。



閱讀了貝多芬傳記，我覺得他的人生也不是人們描繪的全然痛苦與不幸，甚至有值得羡慕的地方。



貝多芬是一位在世時及去世後都極享盛名的音樂家，不像舒伯特、比才生前貧困潦倒死後才被賞識；也不像一些文藝復興或巴洛克時期的名家，被後人遺忘。

貝多芬有才任性，卻始終被遷就着。他與老師海頓鬧不和，從而失去一位皇族的資助，被迫登上舞台演奏，竟然大紅大紫，邀約不斷！



贊助人奇諾夫斯基親王請貝多芬為法國佔領軍軍官演奏，貝多芬堅拒憤然離開，從此失去了親王給的年金。



但貝多芬在財政上還是比許多作曲家豐裕。1809年，三位親王共同簽約資助貝多芬四千佛羅（當時貨幣）終身年金，唯一條件是他必須留在維也納，不按作品收費而且要求客戶承擔生活費用，令貝多芬沒後顧之憂地創作。



謝謝樂聖，帶給我們250年來仍感動流淚的音樂，250年後，會有人超越你嗎？

▲ 和許多藝術家一樣，貝多芬作曲時房間永遠是凌亂的

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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