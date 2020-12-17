【ESG】綠色可持續金融跨督導小組推5大綱領 拓展香港綠色金融

▲ 綠色和可持續金融跨機構督導小組推出策略計劃，鞏固香港金融生態系統。

金管局及證監會共同發起的綠色和可持續金融跨機構督導小組公布，最新策略計劃及5個主要短期行動綱領，正準備支援明年中落實更新的《香港氣候行動藍圖》，又希望香港爭取在2050 年前實現碳中和的目標。

香港綠色債券市場甚為活躍

金管局總裁余偉文認為，香港綠色債券市場較為活躍，過去兩年綠色債券發行規模約100億美元（約780億港元）。他又指出，內地對綠色融資需求會大增，香港可以扮演橋樑的角色，協助內地的綠色融資聯繫國際投資者。

他指出，外匯基金自2015年開始進行綠色投資，已經將環境、社會及管治（ESG）元素納入為投資決定，若長線回報相若，會優先考慮投資ESG相關產品。

他又透露指出，目前小組已經與人行成立工作小組推動南向通開通，雙方正探討政策和框架，惟沒有透露南回通的推出的時間表。

中國及亞洲國家溫室氣體排放佔全球約一半

氣候變化的風險成為全球其中之一的議題，證監會行政總裁歐達禮表示，中國及亞洲國家的溫室氣體排放更佔全球約一半。他認為，香港的資本市場規模龐大，總值達45.7萬億港元，在全球達致淨零排放的整體工作目標方面，扮演著不可或缺的角色。他又冀望將香港綠色及可持續金融措施，特別是氣候變化相關的措施，提升至下一個層級。

綠色和可持續金融跨機構督導小組表示，短期內落實五個短期行動綱領包括，相關行業必須在2025年或之前按照氣候相關財務披露工作小組的建議，就氣候相關資料作出披露；以採納共通綠色分類目錄為目標；支持國際財務報告準則；鼓勵進行以氣候為重點的情境分析；以及建立一個用作統籌金融監管機關、業界持份者及學術機構的平台。

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責任編輯：謝卓榮