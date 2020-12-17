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【宅經濟】電子商貿平台持續火熱　Carousell用戶數量倍增

科技 17:11 2020/12/17

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根據電子商貿分類交易平台Carousell數據，目前該平台香港每月活躍用戶量按年升40%，25歲至34歲的消費者數量，1年內勁升4.5倍。

本地疫情持續，足不出戶繼續令「宅經濟」蓬勃發展，電子商貿增長尤其顯著。根據電子商貿分類交易平台Carousell數據，目前該平台香港每月活躍用戶量按年升40%，25歲至34歲的消費者數量，1年內勁升4.5倍。

該公司數據顯示，25歲至34歲的消費者增長強勁，其在Carousell的用戶數量比今年1月增加4.5倍。而當中增幅最大的用戶群是，45歲或以上的消費者，在過去近1年內增長了接近6倍。與此同時，今年電子產品和名牌品繼續成為最受35歲以上消費者歡迎的產品類別，而健康和美容產品的排名攀升了4位，名列第2。

＞＞＞【疫情第四波】零售、餐飲失業率竟下跌　惟勞工市場續受壓

＞＞＞【宅經濟】桔梗姐妹店Lagom Kaffe X 日本TOFFY　聖誕節限定精品咖啡套裝

隨著智能手機在香港的滲透率極高，加上社交距離措施的實施，促進了越來越多中年和老年消費者透過流動設備網上購物。隨著像Carousell這樣的平台將網上購物的過程變得簡單高效，消費者已經更加習慣網購，而且這一趨勢會持續到疫情後。

消費者希望尋找線下服務

在今年初農曆新年期間，疫情襲港，防疫用品的需求大增，搜尋相關產品的活躍用戶量較2019年同期增加54%。電子產品、玩具和遊戲、家品、女性時裝和奢侈品並未受到市場波動的影響，繼續保持為Carousell長期受歡迎的產品類別，相關活躍用戶數量平均增長30%。

同時，由於社交距離措施的實施，香港人不僅透過Carousell購買產品，更進一步利用平台發掘和使用以往需要在線下尋找的服務。目前，透過Carousell使用家居服務的活躍用戶數量按年增長了2倍。此外，最受歡迎的服務類別包括家居服務、電子產品和配件維修、美容服務和補習服務。

隨著居家時間變多，人們希望擁有高質量的居住環境。在Carousell平台上查詢清潔服務的活躍用戶数量上升110%，搜尋冷氣機清潔服務的用戶量上升超過90%，而裝修和電工服務攀升了80%，尋找搬屋服務的用戶量亦增加了50%。

＞＞＞【香港經濟】4成企業對明年商業前景感負面　總商會料首季是失業率高峰期

責任編輯：李彥煒

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