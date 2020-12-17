  • 16°C
香港時間 : 20201217日 (四) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】荷蘭專家撞中特朗普Twitter密碼 當局不追究

環球社會熱點 17:08 2020/12/17

分享：

荷蘭網絡安全專家熱韋爾（Victor Gevers）於美國大選選舉日舉行前夕，聲稱自己猜中美國總統特朗普的Twitter帳戶密碼為「mega2020!」（特朗普競選口號：讓美國再次偉大）。荷蘭警方接受熱韋爾調查密碼安全度的説法，不追究熱韋爾入侵特朗普Twitter的行為。

【美國大選】佐治亞州宣布重新審計郵寄選票等簽名 【下一頁】

【美國大選】特朗普斥麥康奈爾太早認輸 再稱大選受操縱  【下一頁】

熱韋爾今年10月底表示，他嘗試5次輸入密碼試圖登入特朗普（Donald Trump）的帳戶，最後一次輸入了「mega2020!」的密碼成功登入。但當時Twitter及白宮否認特朗普帳戶遭入侵。

荷蘭當局其後對熱韋爾展開調查，熱韋爾向當局展示他於10月22日登入特朗普帳戶的屏幕截圖，可見熱韋爾能修改特朗普帳戶的個人資料信息。

【美國大選】荷蘭網絡專家爆特朗普Twitter密碼：mega2020! 【下一頁】

【美國大選】特朗普急跌13萬Twitter追蹤者 拜登增逾百萬 【下一頁】

荷蘭警方表示，熱韋爾稱自己是調查帳戶密碼的強度，因為他覺得特朗普的Twitter帳戶如在選舉日前遭到入侵，將涉及重大利益。荷蘭警方接受熱韋爾的説法並不作追究，表示已將調查結果轉交給美國當局。

熱韋爾表示自己不時會研究美國大選重點候選人的Twitter帳戶，早於10月16日已猜到特朗普的帳戶密碼。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國大選】佐治亞州宣布重新審計郵寄選票等簽名
今日
【美國大選】佐治亞州宣布重新審計郵寄選票等簽名
【美國大選】特朗普斥麥康奈爾太早認輸 再稱大選受操縱
2020/12/16
【美國大選】特朗普斥麥康奈爾太早認輸 再稱大選受操縱
【美國大選】特朗普備戰2024年 正詢問支持者意見
2020/12/16
【美國大選】特朗普備戰2024年 正詢問支持者意見
【美國大選】特朗普急跌13萬Twitter追蹤者 拜登增逾百萬
2020/12/02
【美國大選】特朗普急跌13萬Twitter追蹤者 拜登增逾百萬
【美國大選】荷蘭網絡專家爆特朗普Twitter密碼：mega2020!
2020/10/23
【美國大選】荷蘭網絡專家爆特朗普Twitter密碼：mega2020!
選舉 網絡保安 特朗普 美國 總統大選 Twitter

上一篇文章

【美國疫情】加州婦騙390萬救濟金 冒名趁疫情行騙

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】特朗普斥麥康奈爾太早認輸 再稱大選受操縱
【美國大選】特朗普斥麥康奈爾太早認輸 再稱大選受操縱
【移民澳洲】移民減令樓市供過於求 拖低主要城市樓價
【移民澳洲】移民減令樓市供過於求 拖低主要城市樓價
【美國大選】特朗普未必輸？共和黨推「另類選舉人」為其投票
【美國大選】特朗普未必輸？共和黨推「另類選舉人」為其投票
新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日 時間17:00）
工作人員涉違防疫規定 湯告魯斯怒斥全場錄音流出
工作人員涉違防疫規定 湯告魯斯怒斥全場錄音流出
【輝瑞疫苗】網上瘋傳「面癱照」原來是假 去年已流傳
【輝瑞疫苗】網上瘋傳「面癱照」原來是假 去年已流傳