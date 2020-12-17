【美國大選】荷蘭專家撞中特朗普Twitter密碼 當局不追究

荷蘭網絡安全專家熱韋爾（Victor Gevers）於美國大選選舉日舉行前夕，聲稱自己猜中美國總統特朗普的Twitter帳戶密碼為「mega2020!」（特朗普競選口號：讓美國再次偉大）。荷蘭警方接受熱韋爾調查密碼安全度的説法，不追究熱韋爾入侵特朗普Twitter的行為。

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熱韋爾今年10月底表示，他嘗試5次輸入密碼試圖登入特朗普（Donald Trump）的帳戶，最後一次輸入了「mega2020!」的密碼成功登入。但當時Twitter及白宮否認特朗普帳戶遭入侵。

荷蘭當局其後對熱韋爾展開調查，熱韋爾向當局展示他於10月22日登入特朗普帳戶的屏幕截圖，可見熱韋爾能修改特朗普帳戶的個人資料信息。

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荷蘭警方表示，熱韋爾稱自己是調查帳戶密碼的強度，因為他覺得特朗普的Twitter帳戶如在選舉日前遭到入侵，將涉及重大利益。荷蘭警方接受熱韋爾的説法並不作追究，表示已將調查結果轉交給美國當局。

熱韋爾表示自己不時會研究美國大選重點候選人的Twitter帳戶，早於10月16日已猜到特朗普的帳戶密碼。

責任編輯：鄭錦玲