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【失業率】零售、餐飲失業率竟下跌　惟疫情第四波爆發勞工市場續受壓

商業 17:05 2020/12/17

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政府統計處今日公布最新失業率，9至11月整體失業率由6.4%下跌至6.3%。不過，零售、住宿及膳食服務業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率（不經季節性調整）有相對明顯的下跌。

【失業率】晚市禁堂食餐飲業裁員壓力倍增　「慳到盡」現金流仍受壓　茶餐廳冀再推保就業

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在9月至11較8月至10月略為下跌1.1個百分點至10.1%。其中，餐飲服務活動業的失業率更由14.8%下跌至13.1%。多個其他行業的失業情況亦改善，尤其在教育業和藝術、娛樂及康樂活動業。

雖然期內失業率似乎略有好轉，但勞工及福利局局長羅致光認為就業市場仍然疲弱。由於該段期間本地第三波疫情趨穩，勞工市場呈現輕微改善。然而，鑑於最近的本地第四波疫情，勞工市場的壓力料會在短期內再次上升。

香港總商會總裁梁兆基又估計，隨著兩輪保就業計劃完結，加上政府已表明無意推第三期保就業計劃，他則預期至今年年底將攀升至7%，明年首季是企業倒閉及失業的高峰期。

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【香港經濟】4成企業對明年商業前景感負面　總商會料首季是失業率高峰期

責任編輯：葉泳珊

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