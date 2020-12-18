【情緒有得傾@iM網欄】誰容易患上「創傷後壓力症」？

轉瞬間已到了十二月中旬，除了在此預祝大家一個充滿平安的聖誕以外，也祝願各人來年身心健壯。

回顧過去18個月，相信大部分香港人也同樣經歷著前所未有的震盪 ── 政治、健康、經濟、以至民生，要面對一浪接一浪的衝擊所帶來的壓力真是好不容易消化； 當中少數人更因為經歷某些負面事件而影響其精神健康，引發「創傷後壓力症」。

何謂「創傷後壓力症」

「創傷後壓力症」是指一個人經歷了極度嚴重的負面事件後感到害怕和無助，且達致病態程度。這些創傷性事件可能是因為個人經歷瀕臨死亡的威脅或目睹他人死亡。另外，嚴重的身體傷害、性暴力也容易形成創傷。

其症狀因人而異，當中包括閃回 (透過噩夢再一次經歷創傷或在日間突然陷入創傷回憶中 )、處於逃避及麻木狀態、過度焦慮、面對與創傷事件相關的事物時感到強烈困擾，或出現身體反應如疼痛、出汗、嘔心和發抖等。

只有少數人經歷創傷後會病發

世界衛生組織曾經進行一項有關世界精神健康調查，發現當中來自26個國家的12多萬人中，至少有三分之一人曾經遭受創傷。但值得留意，只有少數人經歷創傷事件後會病發。

回看本地，香港大學醫學院在年初曾發表有關香港人精神健康的研究，顯示在去年持續社會動盪的9至11月期間，在18歲以上群組中，每5人就有1人疑似患有抑鬱症或創傷後壓力症，患病率與經歷大型災難、武裝衝突或恐怖襲擊的地區類似。並且推算在本港630萬名成人中， 有81萬人懷疑患上創傷後壓力症。

81萬人的估算當然不是一個小數目，但相比所有同樣經歷創傷的人，其實更多人並沒有羅患此症。究竟背後驅使病發的誘因為何？

家庭情緒健康尤其重要

從系統思維（system thinking）而言，個人與家庭成員當中的關係與互動蘊含著莫大關連。一個運作良好的家庭自然地有更多空間去承受額外的壓力，甚至成為當事人的緩衝區；相比一個充斥著焦慮的家庭，會比較困難給予當事人適切的支援去疏導情緒。

筆者認識一位女士，曾經因為在多年前的蘭桂坊人踩人事件中喪失摯友，令她想起蘭桂坊時，便即心跳如雷和兩腳不停抖顫，以致在事故後兩年多依然無法再踏足那地。直至她父母不斷地鼓勵並最終「挾持」她重遊舊地，才能徹底地克服這心魔。由此可見，家人適切的支援，也可成為一道良方。

倘若你今天還是健康地如常生活，實在是一件得來不易而值得感恩的事情。所以不但要好好獎勵自己，也不妨對身邊家人友伴表達感激。正因為他們的參與，好讓我們在人生起伏中得以保持平衡，也不致輕易地被打垮。

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