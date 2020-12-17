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美國10州入稟法院 告Google合謀Facebook違反壟斷法

環球政經 16:17 2020/12/17

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美國10個州分入稟法院，控告美國科技巨頭Google違反反壟斷法，運用其市場壟斷的力量，與Facebook合謀操控數碼廣告市場。

【科企監管】歐盟推新數碼法案　科技巨頭面臨天價罰款及分拆下一頁

訴訟由來自10個州的共和黨黨員發起，並由德州牽頭。德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)發表聲明，指控 Google濫用其在數碼廣告市場的壟斷地位，與 Facebook 私下達成以經典電影《星球大戰》中 Jedi Blue 命名的協議，向Facebook提供競價內幕資訊，排除市場競爭。

【熱門關鍵字】Google香港2020年搜尋榜出爐　美國大選成熱爆關鍵字下一頁

據悉入稟狀只控告Google，Facebook未有列為被告。入稟狀提到，要求Google母公司Alphabet Inc，賠償擁有全球1/3數碼廣告產業的損失，又指會尋求業務分拆，要求賣出部分資產。

Google回應指，指控毫無根據，並指出網上廣告價格過去10年有所回落，反映行業競爭激烈且良好。Facebook則未有回應事件。

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撰文 : 林展鋒

Google 壟斷 反壟斷 美國 Facebook Alphabet

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