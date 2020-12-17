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Google收購CloudReady OS　加速Chrome OS普及化

科技 18:15 2020/12/17

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Google近日就宣布，已成功收購Neverware，並將認可的CloudReady作為官方的Chrome OS版本。

隨著現時的電腦軟件對其硬件的要求不斷提升，美國開發商Neverware在2015 年2月推出CloudReady軟件，可將舊款PC或Mac轉變成為類似Chromebook 的裝置，以執行Chrome OS。Google近日就宣布，已成功收購Neverware，並將認可的CloudReady作為官方的Chrome OS版本。

Windows 10 有望支援 Android App？傳微軟推新計劃與ChromeOS、macOS競爭

由美國軟件公司Neverware開發的CloudReady OS，利用開源的Chromium OS作為基礎，讓大量可能不再獲得官方更新的舊款PC與Mac，藉由Chrome OS重生。與Windows 10相比，Chrome OS對於這些舊機器的規格要求並不高；對擁有不少舊款電腦的學校而言，CloudReady可說是一個理想的解決方案。

CloudReady OS擁有大部份Chrome OS的基本功能，其操作大致相同，一些基本的功能像是輸入法、語言管理、帳號登入、檔案管理等都有提供，惟亦有一定的限制，例如無法支援Android程式。

Neverware表示，目前尚未有更改價格的計劃，而現有用戶不會受到任何影響，同時可在將來無縫升級到由Google更新的軟件。又指，CloudReady已經成為Google和Chrome OS團隊的一部份，未來數星期會向所有CloudReady的用戶公開未來的動向，並將為CloudReady提供更大的支援。此舉無疑是提升CloudReady的吸引力，加速Chrome OS普及化，讓這個系統可以在更多電腦上安裝和使用。

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責任編輯：施雯雯

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