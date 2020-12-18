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【美滙指數】美滙指數跌穿90關 大行睇淡美元料低處未算低？

Hot Talk 00:35 2020/12/18

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美元跌穿90心理大關，大行續「踩多腳」鬥睇淡，料下試86才見底。

美元跌穿90心理大關，超過兩年半低位，大行睇下一關若失守88，料再下試至86才反覆尋底。雖然美元積弱暫難改，但各名家皆指暫未見美元呈崩潰論、未來一兩年插水兩成。花旗銀行料美元在88.16為支持位，恒生 （00011） 及星展更預計低位在86。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧昨天（12月17日）回應本報查詢指，聯儲局今年最後一次議息，大致與市場預期一致，當中有略為偏鷹的傾向，包括購買資產傾向重質不重量，亦未有延長買債期限，至於點陣圖上，預期2023年加息的委員，由9月時的4個、增加至5個；不過，認為2022年加息的委員繼續只有一個，而主席鮑威爾繼續表示，維持當局支持擴張，顯示聯儲局整體仍維持鴿派立場。

黃栢寧預期，聯儲局或到2021年9月才縮減量寛規模；2022年的較後時間才可能加息。該行對美匯指數維持睇淡的看法至明年，6至12個月料為89.81，長綫預測為88.16。

星展及恒生 恐美滙指數低位在86

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享更悲觀，因美國財赤嚴重，以及疫下暫難停止放水（QE），預計美滙指數於88大關難以支持；下一站再試86，才初步反覆見底。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培亦料，美元若於88不保，再下探86新低，長期仍看淡美元不變，相反卻對歐元看高一綫，以歐元在美滙指數佔最大比重，歐元轉強，變相累美元跌勢暫難止。王良享補充，美元繼今年累計急瀉逾一成後，相信明年再跌約5%；惟不會如早前一眾名宿所預計，未來一兩年插水兩成的崩潰論，除非突因黑天鵝事件等爆全球股災。

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【美股市況】納指標指創新高　道指漲逾百點　納指升0.6%　美滙失守90關（不斷更新）

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

外滙 美滙指數 鮑威爾 星展銀行 美國聯儲局 花旗銀行

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