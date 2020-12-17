【新冠疫苗】提升民眾信心 拜登彭斯短期內接種新冠疫苗

剛於本周獲承認勝出大選的美國候任總統拜登（Joe Biden），以及現任副總統彭斯（Mike Pence）分別表示將於短期內接種新冠疫苗。

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外媒引述拜登過渡團隊成員表示，拜登最快於下周接種新冠肺炎疫苗，屆時接種過程將會公開。較早前拜登曾表示，雖然不想「插隊」，但希望藉著公開接種，向民眾證明疫苗的安全性。

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現年78歲的拜登，是感染新冠病毒的高危群組，他於14日發表勝選講話時，多次清喉嚨及咳嗽，其後承認患上輕微感冒。美國政府首席傳染病專家福奇（Anthony Fauci）亦強烈建議拜登和其副手賀錦麗(Kamala Harris) 應盡接受注射疫苗。過渡團隊未有透露賀錦麗何時接種疫苗。

至於曾在10月確診新冠肺炎的現任美國總統特朗普，白宮表示將等待醫療團隊決定才接種疫苗，而副總統彭斯及夫人凱倫，將於明天(18日)公開接種。

華府本周起已開展疫苗接種工作，優先為前線醫護人員及其家屬，以及部分官員注射。目前當局收到一宗阿拉斯加州醫護人員於接種輝瑞疫苗後，出現嚴重不良反應的個案。

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