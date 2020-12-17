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以色列研究學者揭發黑客攻擊手法　可利用「AIR-FI」技術盜取資料

科技 16:54 2020/12/17

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以色列有學者發表研究指出，黑客可利用一種「AIR-FI」技術，即使電腦、手機等裝置在沒有連網的情況下，黑客仍可發動攻擊，盜取裝置內的數據資料。

網絡數據洩漏事件時常有發生，黑客攻擊手法更是層出不窮。最近，以色列有研究學者發表報告指出，黑客可利用一種「AIR-FI」技術，即使電腦、手機等裝置在沒有連網的情況下，黑客仍可發動攻擊，盜取裝置內的數據資料，安全人員更呼籲民眾加以警惕，以防資料被洩露。

據外媒《ZDNet》報道，以色列大學研究負責人Mordechai Guri表示，近日研究發現，黑客可將RAM記憶體模組，轉換成一種Wi-Fi發射器，他將此稱為「AIR-FI」技術。Mordechai Guri推斷，AIR-FI技術的核心是任何電子組件會在電流通過時產生電磁波。若黑客將惡意程式碼植入電腦中，就可控制RAM模組的内部電流，從而產生電磁波，並調整到與 Wi-Fi 的訊號頻率相同。  

<<【監視行動】黑客入侵美國財政部、商務部電腦系統　白宮緊急召開國安會議

<<【新冠疫苗】IBM揭發黑客團體攻擊行為　企圖盜取疫苗供應鏈資訊

其後，具有Wi-Fi功能的裝置，例如手機、筆記本電腦、智能手錶及物聯網等裝置，即使在沒有連接Wi-Fi或任何網絡情況下，一旦接收該訊號，黑客就能夠以100b/s的速度，盜取附近裝置的數據資料。

責任編輯：李寶如

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