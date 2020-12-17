港鐵明年起1月至10月指定周日　來往旺角東至紅磡列車服務暫停

港鐵宣布，為配合關鍵的新軌道接駁工程，東鐵綫列車將於2021年1月至10月期間的10個指定周日暫停來往旺角東站至紅磡站之間的列車服務，並以旺角東站為終點站。現時得知，明年1月10日及2月21日東鐵綫紅磡站至旺角東站之間的列車服務將會暫停。

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港鐵建議，乘客可考慮使用其他鐵路綫繼續行程，公司亦將提供免費接駁巴士往返紅磡站及九龍塘站。首兩個暫停服務的周日分別為2021年1月10日和2月21日，而4月至10月期間的8個暫停服務的周日，港鐵公司會於每次暫停前最少一周公布確實日期，並會在東鐵綫車站張貼告示和作出廣播，以及透過港鐵網站及 MTR Mobile，提醒乘客替代路綫的詳情。

港鐵解釋，為將現有東鐵綫路軌接駁至紅磡站新建月台及路段，旺角東站至紅磡站之間的路段將需進行新軌道接駁工程，當中包括改動現有軌道以接駁到新路段的工程、安裝架空電纜，以及改動部分現有信號系統設備。工程團隊一直把握晚上收車後的時間進行相關工作，惟部分關鍵工序因其複雜性必需較長時間才能完成，故要在不同工程階段時騰出充足的非行車時段進行。

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責任編輯：黎淑雯