【虛擬銀行】Mox延長5%現金回贈至明年3月 開業3個月錄逾50萬宗交易

▲ Mox將Mox card 5% CashBack推廣延長至明年3月底。

虛擬銀行Mox Bank 9月正式開業，推出1厘活期存款推廣及Mox Card每日入數的消費現金回贈。Mox最新宣布，將5% CashBack推廣延長至明年3月底，客戶凡在指定商戶消費時，最多可以賺取1000元的現金回贈。

開業3個月以來，Mox已錄得超過50萬宗Mox Card交易，其中每3項交易中便有1項，是在創始商戶中消費。

Mox創始商戶名單不斷更新，客戶目前可在Amazon.com（美國）、NET-A-PORTER、MR PORTER及YOOX，消費時享有5%超級CashBack。

Mox的消費回贈標榜即時計算、每日入數。而客戶不可同時享有超級CashBack及無上限CashBack優惠，若客戶交易符合超級CashBack 5%回贈的資格，則不可享有Mox card本身設有的1%無上限消費回贈。

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編輯：趙穎妍