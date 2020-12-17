【香港經濟】4成企業對明年商業前景感負面　總商會料首季是失業率高峰期

新冠肺炎疫情持續，本港明年營商環境仍然嚴峻。據香港總商會年度「商業前景問卷調查」結果顯示，差不多4成會員對來年經濟狀況感憂慮，當中，中小企情緒相對較負面。香港總商會總裁梁兆基估計，今年聖誕消費表現將遠遜去年，而香港經濟要恢復至疫情前水平，仍需1至2年時間。

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該調查指出，62%受訪企業稱今年首10個月的營業額下跌，當中中小企影響最為嚴重。對於明年前景看法，4成受訪企業感負面，而在未來12個月，旅遊款待、建造業、零售業將面臨人手減少的趨勢，至於電商、資訊科技等行業增聘機會較大。

香港總商會總裁梁兆基估計，本港今年經濟規模將收縮6%，預料明年將回復正增長，增幅為3.5%。，惟他強調，因疫苗分配需時，加上人流難短期內完全恢復，故上半年反彈力量將低於下半年。

失業率方面，隨著兩輪保就業計劃完結，加上政府已表明無意推第三期保就業計劃，他則預期至今年年底將攀升至7%，明年首季更是企業倒閉及失業的高峰期。但隨著疫苗面世後跨境客有望增加，料明年底失業率可由高位回落至4.8%。

鑒於經濟和旅遊活動持續停滯，他也預計零售銷售額在今年全年下跌24%，而在防疫限制措施放寬後，將在明年回升1.5%。

他呼籲政府對企業作出支援, 尤其中小企，並贊成政府針對個別受影響較大的行業給予財政支持。

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記者：蘇穎琪